போக்குவரத்துக்கு இடையூறு இன்றி மழை முன்னெச்சரிக்கை பணிகள்: அமைச்சா் விஜய் பாலாஜி
மக்கள் பாதிக்காத வகையிலும், போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையிலும் மழைக்காலப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன என்று அமைச்சா் விஜய் பாலாஜி தெரிவித்தாா்.
அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி - கோப்புப் படம்
மக்கள் பாதிக்காத வகையிலும், போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையிலும் மழைக்காலப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன என்று கைத்தறி, துணிநூல் மற்றும் கதா் துறை அமைச்சா் விஜய் பாலாஜி தெரிவித்தாா்.
அம்பத்தூா் மண்டலத்தில் உள்ள 86 ஆவது வாா்டுக்குட்பட்ட அத்திப்பட்டு திடக்கழிவு வளாகத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள நாய்கள் கருத்தடை மையம் மற்றும் செல்லப் பிராணிகள் மருத்துவக் கட்டடத்தை புதன்கிழமை திறந்து வைத்த அவா், பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: சென்னையில் மழைக்காலம் தொடங்குவதற்குள் பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து இரவு பகலாக பணியாளா்கள் கால்வாய் சீரமைப்பு உள்ளிட்ட பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். மக்களை பாதிக்காத வகையிலும், போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையிலும் மாநகராட்சியில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
ஆயுத பூஜை உள்ளிட்ட விடுமுறை நாள்களில் போக்குவரத்து குறைவாக இருக்கும் என்பதால், அந்த நேரத்தில் முக்கியமான பணிகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
பணிகள் முடிவடையாத பகுதிகளில் நீா் தேங்கினால் அவற்றை அகற்ற மின்மோட்டாா் பம்புகள் தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளன. மழைக்கால பாதிப்புகளை சமாளிக்கும் வகையில் மாநகராட்சியும், அரசும் தயாராக உள்ளன என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் அம்பத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் க.பாலமுருகன், மாநகராட்சி மத்திய வட்டாரத் துணை ஆணையா் எச்.ஆா்.கௌசிக், மண்டலஅலுவலரா் தணிகைவேலன், கால்நடைப் பிரிவு அலுவலா் கமால் உசேன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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