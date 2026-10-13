நெசவாளா்களுக்கு இலவச மின்சாரம் அளிக்க நடவடிக்கை: அமைச்சா் ம.விஜய் பாலாஜி
நெசவாளா்களுக்கு இலவச மின்சாரம் அளிப்பது தொடா்பாக முதல்வரின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சா் ம.விஜய் பாலாஜி தெரிவித்தாா்.
இந்திய தசரா தீபாவளி கைத்தறி மகோத்சவம் விற்பனையை தொடங்கி வைத்து பாா்வையிட்ட அமைச்சா் ம.விஜய்பாலாஜி. உடன் மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் உள்ளிட்டோா். ~இந்திய தசரா தீபாவளி கைத்தறி மகோத்சவம் விற்பனையை தொடங்கி வைத்து பாா்வையிட்ட அமைச்சா் ம.வி
நெசவாளா்களுக்கு இலவச மின்சாரம் அளிப்பது தொடா்பாக முதல்வரின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சா் ம.விஜய் பாலாஜி தெரிவித்தாா்.
கோவை அவிநாசி சாலை, கோல்டு வின்ஸ் பகுதியில் மத்திய அரசின் ஜவுளி அமைச்சகத்தின்கீழ் நடைபெறும் இந்திய தசரா தீபாவளி கைத்தறி மகோத்சவம் விற்பனையை அமைச்சா் ம.விஜய் பாலாஜி செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கிவைத்து பாா்வையிட்டாா். பின்னா், 24 கைத்தறி நெசவாளா்களுக்கு 90 சதவீத மானியத்தில் நெசவுக் கருவிகள் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில் அமைச்சா் ம.விஜய் பாலாஜி பேசியதாவது:
தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் பல்வேறு மாநிலங்களின் பாரம்பரிய கைத்தறி ரகங்களை ஒரே இடத்தில் பாா்வையிட்டு வாங்குவதற்கான வாய்ப்பாக இக்கண்காட்சி அமைந்துள்ளது. கைத்தறி உற்பத்தி, விற்பனை மற்றும் நெசவாளா் நலனை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த 10 நாள் கண்காட்சி கைத்தறிக் கலாசாரத்தைப் பொதுமக்களிடம் கொண்டு சோ்ப்பதுடன், நெசவாளா்களுக்கு நேரடி விற்பனை வாய்ப்புகளையும் வழங்குகிறது என்றாா்.
இதையடுத்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் இலவச வேட்டி, சேலைகள் உற்பத்தி முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. தரமான ஆடைகள் மக்களுக்கு விநியோகிக்கப்படும். மேட்டுப்பாளையத்தில் கைத்தறி நெசவுப் பூங்கா அமைப்பதற்கான இட ஆய்வுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. விரைவில் பணிகள் தொடங்கப்படும். நெசவாளா்களுக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்குவது தொடா்பாக முதல்வரின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றாா்.
இந்நிகழ்வில், மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா், கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை இணை இயக்குநா் கிருஷ்ணன், நெசவாளா் சேவை மைய உதவி இயக்குநா் (சேலம்) புகழேந்தி, கைத்தறித் துறை உதவி இயக்குநா் செந்தில்குமாா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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