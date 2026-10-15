செங்கோட்டையன் விவகாரம்: ஆளுநரைச் சந்திக்கிறார் அதிமுக கொறடா!
தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகரை அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சந்திக்கவுள்ளதாகத் தகவல்....
அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி - கோப்புப் படம்
தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகரை அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சந்திக்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர்கள் உள்பட 6 எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்து தவெகவில் இணைந்துள்ளனர். இதில் சமீபத்தில் நடந்த இடைத்தேர்தலில் மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா ஆகிய இருவரும் தவெக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றியும் பெற்றுளளனர்.
இதைத் தொடர்ந்து மேலும் 15 பேர் தவெகவுக்கு வரத் தயாராக இருப்பதாக தவெக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார். இது சர்ச்சையாகியுள்ளது.
இந்நிலையில் தவெகவில் குதிரை பேரம் நடப்பதாக அதிமுக சார்பில் ஆளுநரிடம் புகார் அளிக்கப்படவுள்ளது.
இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகரை அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி இன்று சந்திக்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேசியது குறித்து ஆளுநரிடம் புகார் அளிக்க முடிவு செய்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
Summary
Sengottaiyan issue: AIADMK Whip to meet the TN Governor today
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