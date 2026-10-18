அப்பா இல்லாத 2 நாள்கள்... இறுதிச் சடங்கிற்கு பின் ஸ்ரீகாந்த் தேவா பேட்டி
இனி வரும் நாள்களை எப்படிக் கடப்பேன் என்று இசையமைப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளது குறித்து...
ஸ்ரீகாந்த் தேவா / இறுதிச் சடங்கு - எக்ஸ்
அப்பா இல்லாத 2 நாள்களைக் கழிப்பதே சிரமமாக இருந்தது; இனி வரும் நாள்களை எப்படிக் கடப்பேன் என்று இசையமைப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சக்கரமல்லூரில் இசையமைப்பாளர் தேவா உடல் அரசு மரியாதையுடன் இன்று (அக். 18) நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. குடும்ப உறுப்பினர்கள் இறுதிச் சடங்கு செய்து, தேவாவுக்கு பிரியாவிடை அளித்தனர்.
பிறகு செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஸ்ரீகாந்த் தேவா, நல்லடக்கம் செய்ய உதவியாக இருந்த கிராம மக்கள், காவல் துறையினர் மற்றும் தமிழக அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.
இது தொடர்பாக ஸ்ரீகாந்த் தேவா பேசியதாவது:
''உணவு எடுத்துக்கொள்வதில் எப்போதுமே நேரம் தவறாமல் இருப்பார். சரியான நேரத்தில் மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்வார். ஆனாலும், அப்பா தவறியது சங்கடமாக இருக்கிறது.
அப்பா என்ற உறவு பற்றி பலர் கூறிக் கேள்விப்பட்டுள்ளேன். ஆனால், அவர் இல்லாத இந்த 2 நாள்களை கடப்பதே சிரமமாக இருந்தது. இனி வரும் நாள்களை எப்படி கடக்கப்போகிறேன் என்று தெரியவில்லை.
தமிழக முதல்வர் விஜய் வீட்டிற்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்தினார். அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்படும் எனக் கூறினார். அதன்படியே செய்தார்.
இதுமட்டுமின்றி அரசியல் கட்சித் தலைவர்களான மு.க. ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி, திருமாவளவன் என பலர் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினர். அப்பாவுடன் பழகியவர்கள் மட்டுமின்றி அவரைப் பற்றி கேள்விப்பட்டவர்கள் கூட வந்து மரியாதை செய்தனர்.
தமிழக மக்கள் என் அப்பாவை கொண்டாடினார்கள். சக்கரமல்லூர் கிராம மக்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இந்த நேரத்தில் என்னால் நன்றி மட்டுமே கூற முடிகிறது.
எதிர்காலத்தில் அப்பாவின் வழிகாட்டுதலுடன் இசைத்துறையில் இருந்து மக்களை மகிழ்விப்பேன். தமிழக மக்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்'' என உருக்கமாகக் குறிப்பிட்டார்.
Summary
2 days without father... Srikanth Deva's interview after the funeral
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