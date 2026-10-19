The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சிஜேபி தலைவர்களின் நீதிமன்றக் காவல் மேலும் 2 நாள்களுக்கு நீட்டிப்பு!ஆசிய பாரா விளையாட்டு: 4 தங்கம் வென்று 4-வது இடத்தில் இந்தியா!தனியார் வங்கி பங்கு சரிவு எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 876 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 22,900க்கு கீழே சரிவு!!டாலருக்கு நிகராக ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.92 ஆக நிறைவு!சென்னை வெள்ளத்தடுப்பு அறிக்கையை தாமதமின்றி வெளியிடுக! - தமிழக அரசுக்கு சிபிஎம் வலியுறுத்தல்!உலக ஸ்கேட்டிங் போட்டி: பதக்கங்களை வென்ற தமிழக வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு முதல்வர் வாழ்த்து!ஆசிய பாரா விளையாட்டு: நீளம் தாண்டுதலில் தங்கம் வென்ற நிஷாத் குமார்!மின்வாரியத்தில் 2,600 ஒப்பந்த ஊழியர்கள் தேர்வு! கூடுதலாக 2,400 பணியாளர்கள்! நிர்மல் குமார்ஆசிய பாரா விளையாட்டு: புதிய சாதனையுடன் முதல் தங்கம் வென்ற இந்தியா!7 மாவட்டங்களுக்கு நாளை மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

ராமேசுவரம்: ராமநாத சுவாமி கோயிலில் மழைநீர் தேங்கியதால் பக்தர்கள் அவதி

ராமநாத சுவாமி கோயிலில் மழைநீர் தேங்கியது குறித்து...

Ramanathaswamy temple flooded following heavy rain, causing inconvenience to devotees visiting the temple

ராமநாத சுவாமி கோயிலுக்குள் தேங்கிய மழைநீர் - பிடிஐ

Updated On :

ராமநாதபுரத்தில் பெய்த கனமழையால் ராமநாத சுவாமி கோயில் அருகே மழைநீர் தேங்கி, பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகினர்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், கடந்த சில நாள்களாக மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. சென்னைக்கு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில் (அக். 18) சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு, மீண்டும் திரும்பப் பெறப்பட்டது.

இதனிடையே, ராமநாதபுரத்தில் திங்கள்கிழமையில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது. இதனால், பொதுமக்கள் யாரும் வெளியே வர வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.

இந்த நிலையில், ராமேசுவரம் ராமநாத சுவாமி கோயிலுக்கு உள்ளே மழைநீர் தேங்கியதால் பக்தர்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர். மேலும், சாலைகளிலும் மழை பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் வாகன ஓட்டிகளும் அவதிக்குள்ளாகினர்.

ராமநாத சுவாமி கோயில் அருகே பெருக்கெடுத்து ஓடும் மழைநீர்

ராமநாத சுவாமி கோயில் அருகே பெருக்கெடுத்து ஓடும் மழைநீர் - பிடிஐ

Summary

Ramanathaswamy temple flooded following heavy rain, causing inconvenience to devotees visiting the temple

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சென்னையில் மழைநீர் தேக்கம்: 500 டிராக்டர்கள் மூலம் மழைநீரை அகற்ற ஏற்பாடு!

சென்னையில் மழைநீர் தேக்கம்: 500 டிராக்டர்கள் மூலம் மழைநீரை அகற்ற ஏற்பாடு!

மகாளய அமாவாசை: ராமேசுவரம் கடலில் பக்தா்கள் புனித நீராடல்!

மகாளய அமாவாசை: ராமேசுவரம் கடலில் பக்தா்கள் புனித நீராடல்!

தில்லியில் கனமழை எதிரொலி: விமான சேவை பாதிப்பு!

தில்லியில் கனமழை எதிரொலி: விமான சேவை பாதிப்பு!

ராமநாத சுவாமி கோயிலில் இன்று நடை அடைப்பு

ராமநாத சுவாமி கோயிலில் இன்று நடை அடைப்பு

விடியோக்கள்

டைகர் ஷெராஃப் துப்பாக்கிச் சூடு விவகாரம்: முழு பின்னணி!

டைகர் ஷெராஃப் துப்பாக்கிச் சூடு விவகாரம்: முழு பின்னணி!

அதிகனமழை தொடர இதுதான் காரணம்: சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பேட்டி

அதிகனமழை தொடர இதுதான் காரணம்: சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பேட்டி