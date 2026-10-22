குற்றால அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு: சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்கத் தடை!
குற்றால அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது குறித்து...
குற்றாலம் பிரதான அருவி - ENS
குற்றால அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் அனைத்து அருவிகளிலும் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க இன்று (அக். 22) தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதையடுத்து தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இன்று தென் மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதையடுத்து அங்கு கனமழை பெய்து வருகிறது.
தொடர் மழை காரணமாக தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு நீர்நிலைகள் மற்றும் அணைகளுக்கு நீர்வரத்தும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
இதனால் குற்றால அருவிகளில் இன்று கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. மெயின் அருவி, ஐந்தருவி உள்ளிட்ட அனைத்து அருவிகளிலும் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் அருவிகளில் நீராட வந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
தென் மாவட்டங்களில் பல இடங்களில் கனமழை பெய்து வருவதால், திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி மற்றும் திருப்பத்தூர் ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று (அக். 22) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Flooding at Courtallam Falls: Tourists banned from bathing
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