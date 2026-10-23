எஸ்ஐஆர்! தவெக 160 இடங்களில் வென்றிருக்கும்: நிர்மல் குமார்
தேர்தல் ஆணையத்தின் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் தவெக வெளிநடப்பு செய்தது குறித்து...
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் - கோப்புப் படம்
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மூலம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்படாமல் இருந்திருந்தால், தவெக 160 இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம், சிறப்பு முகாம், சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தலைமையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த நிலையில், எஸ்ஐஆர் விவகாரத்தில் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி, இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தவெக, திமுக, காங்கிரஸ், விசிக, இடதுசாரிகள், நாம் தமிழர், தேமுதிக, ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட 9 கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்தன. இருப்பினும், பாஜக, அதிமுக, தேசிய மக்கள் கட்சி ஆகிய 3 கட்சிகளும் கூட்டத்தில் பங்கேற்றன.
கூட்டத்தில் தவெக வெளிநடப்பு செய்ததைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசியதாவது, "இனிவரும் காலங்களில் தேர்தல் நேர்மையாக நடைபெற வேண்டும் என்ற நோக்கில்தான் (தவெக) வெளிநடப்பு செய்தோம்.
எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கை தேவையற்றது எனும்போது , சிறப்பு சுருக்கத் திருத்தமும் தேவையற்றதுதான். தவறுகளைச் சரிசெய்யாமல் சிறப்பு திருத்தம் கொண்டு வருவது தேவையற்றது.
எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கை மூலம் வாக்காளர்களை நீக்காமல் இருந்திருந்தால், சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தவெக 160 இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.
Summary
Minister Nirmal Kumar says if voters had not been removed through SIR, TVK would have won 160 seats
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