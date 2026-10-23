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சிறப்புக் கலந்தாய்வு: எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் அனைத்தும் நிரம்பின

இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான மாநிலக் கலந்தாய்வின் சிறப்புச் சுற்றில் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் அனைத்தும் நிரம்பிவிட்டன.

பிரதிப் படம்

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இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான மாநிலக் கலந்தாய்வின் சிறப்புச் சுற்றில் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் அனைத்தும் நிரம்பிவிட்டன. அதேவேளை, பிடிஎஸ் படிப்பில் மட்டும் 49 இடங்கள் காலியாக உள்ளன.

தமிழகத்தில் உள்ள மருத்துவ இடங்களைப் பொருத்தவரை, அரசு ஒதுக்கீட்டுக்கு 7,157 எம்பிபிஎஸ் இடங்களும், 1,383 பிடிஎஸ் இடங்களும் உள்ளன. நிா்வாக ஒதுக்கீட்டில் 1,996 எம்பிபிஎஸ் இடங்களும், 580 பிடிஎஸ் இடங்களும் இருக்கின்றன.

அதற்கான 3 சுற்று மாநிலக் கலந்தாய்வு இதுவரை நடைபெற்றுள்ளது. சிறப்புச் சுற்றில் 311 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் இருந்தன. குறிப்பாக, ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவக் கல்லூரியில் மட்டும் 133 இடங்களுடன் அந்த சுற்றின் கலந்தாய்வு தொடங்கியது. அதன் முடிவுகள் கடந்த வியாழக்கிழமை வெளியிடப்பட்டன.

அதில் அனைத்து எம்பிபிஎஸ் இடங்களும் நிரம்பியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தனியாா் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 49 பிடிஎஸ் இடங்கள் இன்னமும் நிரம்பாமல் உள்ளன. கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் இந்த முறை நீட் கட்-ஆப் மதிப்பெண் உயா்ந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Special Counseling: All MBBS seats filled

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