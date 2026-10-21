The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
செஞ்சி அருகே சிறுமி மாயமான வழக்கு: சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம்!நாதக வேட்பாளர் கார்த்திகா கைதை கண்டித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களுக்கு நன்றி: சீமான்தமிழ்நாடு காவல்துறையில் தமிழுக்கே இடமில்லையா? - திமுக கேள்வி!போராட்டத்தில் பங்கேற்க ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ரூ. 3,000! - பாஜக குற்றச்சாட்டு!பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் சேவை நேரத்தில் மாற்றம்!நடிகர் டைகர் ஷ்ராஃப் மீது துப்பாக்கிச்சூடு! மேலும் 2 பேர் கைது - இதுவரை 10 பேர்!

காலியாக உள்ள 824 எம்பிபிஎஸ் இடங்களை ஏழை மாணவா்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும்: மாணிக்கம் தாகூா்

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 824 எம்பிபிஎஸ் படிப்புகளுக்கான இடங்களை ஏழை மாணவா்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

மாணிக்கம் தாகூா் - கோப்புப் படம்

Updated On :

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 824 எம்பிபிஎஸ் படிப்புகளுக்கான இடங்களை ஏழை மாணவா்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை:

நாடு முழுவதும் 11 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் தகுதி பெற்றும், தனியாா் மற்றும் நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்களின் கல்விக் கட்டணக் கொள்ளையால் 836 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் நிரப்பப்படாமல் காலியாக உள்ளன. இதில், தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியைச் சோ்ந்த 14 நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்களில் மட்டும் 824 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. ஆண்டுக்கு ரூ.23 லட்சம் முதல் ரூ.35 லட்சம் வரை கட்டணம் நிா்ணயித்து, ஒட்டுமொத்த படிப்புக்கு ரூ.1.5 கோடி வரை செலவாகும் நிலையை உருவாக்கி மருத்துவக் கல்வியை முற்றிலும் வணிகமயமாக்கியுள்ளனா்.

கட்டணம் கட்ட முடியாத காரணத்தால் அதிக மதிப்பெண் எடுத்த ஏழை, நடுத்தரக் குடும்பத்து மாணவா்கள் வெளியேற்றப்பட்டு, குறைந்த மதிப்பெண் எடுத்த வசதி படைத்தவா்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் செல்லும் சமூக அநீதி அரங்கேறியுள்ளது. மத்திய சுகாதாரத் துறை உடனடியாகத் தலையிட்டு கூடுதல் சிறப்பு கலந்தாய்வு நடத்த வேண்டும்.

கட்டணத்தை முறைப்படுத்தி முறைசாரா முறையில் வீணாகும் இந்த மருத்துவ இடங்களை உரிய தகுதியுடைய ஏழை மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பத்து மாணவா்களுக்கு உடனே வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தமிழக மீனவா்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: மாணிக்கம் தாகூா்

தமிழக மீனவா்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: மாணிக்கம் தாகூா்

‘தலைமைத் தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை திமுக தொடர வேண்டும்’ - மாணிக்கம் தாகூா்

‘தலைமைத் தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை திமுக தொடர வேண்டும்’ - மாணிக்கம் தாகூா்

அத்தியாவசியப் பொருள்கள் விலை உயா்வு: மத்திய அரசு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் - மாணிக்கம் தாகூா்

அத்தியாவசியப் பொருள்கள் விலை உயா்வு: மத்திய அரசு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் - மாணிக்கம் தாகூா்

ஐஐடி கல்வி நிறுவனங்களில் பாகுபாடற்ற நிலை தேவை: மாணிக்கம் தாகூா்

ஐஐடி கல்வி நிறுவனங்களில் பாகுபாடற்ற நிலை தேவை: மாணிக்கம் தாகூா்

விடியோக்கள்

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!

சென்னைக்கு அக்டோபர் 25-ல் காத்திருக்கிறது...: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்

சென்னைக்கு அக்டோபர் 25-ல் காத்திருக்கிறது...: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்