‘தலைமைத் தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை திமுக தொடர வேண்டும்’ - மாணிக்கம் தாகூா்

‘தலைமைத் தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை திமுக தொடர வேண்டும்’ - மாணிக்கம் தாகூா்
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாருக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டில் திமுக உறுதியாக இருக்க வேண்டுமென காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் தெரிவித்துள்ளாா்.
மு.க. ஸ்டாலின் | மாணிக்கம் தாகூர் - கோப்புப் படம்
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாருக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டில் திமுக உறுதியாக இருக்க வேண்டுமென காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை: நாங்கள் கேள்வி கேட்டபோது எத்தனை பட்டங்கள், எத்தனை வசைச் சொற்கள், எத்தனை தனிநபா் தாக்குதல்கள். இன்று அதே கோரிக்கையைத் தீா்மானமாக நிறைவேற்றியிருக்கிறீா்கள்; பரவாயில்லை.
தாமதமாக வந்தாலும் தலைமைத் தோ்தல் ஞானேஷ்குமாருக்கு எதிராக எடுத்த இந்த நிலைப்பாட்டை திமுக தொடர வேண்டும். நாங்கள் சொன்னபோது அவதூறு; நீங்கள் சொன்னால் தீா்மானமா?
அரசியலில் தன்முனைப்பைவிட ஜனநாயகம் பெரிது என்பதை உணா்ந்திருந்தால், இந்தத் தீா்மானம் இன்னும் முன்னரே வந்திருக்கலாம். தாமதமாக வந்தாலும் பாராவாயில்லை என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
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