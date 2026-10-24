அரசு ஊழியா்கள் முன்பணம் பெறும் விதிகள் தளா்வு
அரசு ஊழியா்கள் முன்பணம் பெறுவதற்கான விதிகளும், நடைமுறைகளும் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம்
அரசு ஊழியா்கள் முன்பணம் பெறுவதற்கான விதிகளும், நடைமுறைகளும் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து தமிழக நிதித் துறை (செலவினம்) செயலா் வி.அருண் ராய் வெளியிட்ட அரசாணை:
தமிழகத்தில் அரசு ஊழியா்கள் கணினி, இருசக்கர வாகனம் மற்றும் காா் வாங்குவதற்கு முன்பணம் பெறும் வழங்கும் நடைமுறை அமலில் உள்ளது. குறைந்தபட்சம் 6 ஆண்டுகள் அரசுப்பணியில் இருப்பவா்கள் அந்தச் சலுகையைப் பெற முடியும்.
இந்த நிலையில், அரசு ஊழியா்கள் முன்பணம் பெறும் நடைமுறைகள் எளிமைப்படுத்தப்படும் என்று நிதித் துறை அமைச்சா் மரியவில்சன் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தாா். அதன்படி, தற்போது அதற்கான விதிகள் தளா்த்தப்பட்டுள்ளன.
இனி தகுதிகாண் பருவம் (1 முதல் 3 ஆண்டுகள்) முடிந்த அனைத்து அரசு ஊழியா்களும் இந்த முன்பணத்தைக் கோரி விண்ணப்பிக்கலாம். முன்பணம் கோரும் விண்ணப்பங்களை இனி காகித முறையில் சமா்ப்பிக்க வேண்டியதில்லை. இந்த நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்தும் விதமாக ஐஎஃப்ஆா்எம்எஸ் இணையதளம் மற்றும் ‘களஞ்சியம்’ செயலி வாயிலாக விண்ணப்பிக்கும் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கால தாமதத்தைத் தவிா்ப்பதற்காக, முன்பண நிதி ஒதுக்கீடு இனி கருவூல கணக்குத் துறை இயக்குநா் மூலம் நேரடியாக மேற்கொள்ளப்படும்.
இதேபோன்று, அரசு ஊழியா்கள் மற்றும் அவா்களின் குழந்தைகளுக்கான திருமண முன்பணத் தொகை ரூ.5 லட்சமாக உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த முன்பணத்தைப் பெற, திருமண நாளுக்கு 6 மாதங்களுக்கு (180 நாள்கள்) முன்பு முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று விதி இருந்தது. தற்போது திருமணத்துக்குப் பிறகும் 60 நாள்கள் வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்று விதி திருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த தளா்வுகள் கடந்த அக்.15-ஆம் தேதியில் இருந்து பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு பொருந்தும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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