த்ரிஷாவைக் காண திரண்ட ரசிகர்களால் திணறிய கோவை!
கோவையில் த்ரிஷாவைக் காண திரண்ட ரசிகர்களால் பரபரப்பு....
கோவையில் த்ரிஷா.
கோவையில் தனியார் மொபைல் கடை திறப்பு விழாவில் கலந்துகொள்ள வந்த நடிகை த்ரிஷா, சாலை வலம் வந்து ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தினார்.
கோவை மாவட்டம், காந்திபுரம் நூறடி சாலையில் புதிதாகத் திறக்கப்பட்ட தனியார் மொபைல் கடை திறப்பு விழாவிற்குச் சிறப்பு விருந்தினராக இன்று கலந்துகொண்ட நடிகை த்ரிஷா, கடையைத் திறந்து வைத்தார்.
அவரது வருகையறிந்த 500-க்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்களும் பொதுமக்களும் கடை முன்பு திரண்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
இருப்பினும், காவல் துறையினரும் பவுன்சர்களும் பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டனர். த்ரிஷா கடைக்கு வருகைபுரியும் போது, திரண்டிருந்த ரசிகர்களும் பொதுமக்களும் அவரைக் காண்பதற்கு ஆர்வமுடன் முன்னேறி வந்ததால் அங்கு கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது.
பவுன்சர்களும் காவல் துறையினரும் மிகவும் சிரமப்பட்டு அவர்களைத் தடுத்தனர்.
கடைத் திறப்பு விழாவை முடித்துக்கொண்டு புறப்படும் பொழுது, நடிகை த்ரிஷா, ரசிகர்களையும் பொதுமக்களையும் பார்த்துக் கையசைத்ததோடு, சிலருக்குக் கைகுலுக்கவும் செய்தார்.
பின்னர், சுமார் 100 மீட்டர் தூரம் காருக்குள் இருந்தவாறு சாலை வலம் சென்று ரசிர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்.
முன்னதாக அவர், ரசிகர்கள் மத்தியில் மைக் மூலம் பேச முயன்றபோது, மைக் வேலை செய்யாததால் பேசாமல் புறப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Actress Trisha, who arrived to participate in a private mobile store opening ceremony in Coimbatore, delighted fans by taking a road procession.
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