பருவமழை பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளிக்கு வறட்சி நிவாரணம்: மாணிக்கம் தாகூா்
பருவமழை பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு வறட்சி நிவாரணம் வழங்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் ப. மாணிக்கம் தாகூர் - கோப்புப் படம்
பருவமழை பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு வறட்சி நிவாரணம் வழங்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை: கடந்த 35 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு 15 சதவீத பருவமழை பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், நாட்டின் 734 மாவட்டங்களில் 48 சதவீத மாவட்டங்கள் வறட்சியின் பிடியில் சிக்கியுள்ளன. பஞ்சாப், ஹரியாணா, ஆந்திரம், தெலங்கானா, தமிழகம் போன்ற முன்னணி நெல் உற்பத்தி மாநிலங்கள் 21 சதவீதம் முதல் 43 சதவீதம் வரை மழை பற்றாக்குறையைச் சந்தித்துள்ளன.
எல் -நினோவால் மட்டும் 8.4 சதவீதம் மழைப் பொழிவு குறைந்துள்ளது. இதனால், நெல் சாகுபடி பரப்பு 3.7 சதவீதம் குறைந்துள்ள நிலையில், நெல் உற்பத்தி 10 மில்லியன் டன்னுக்கு மேல் வீழ்ச்சியடையும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது. இதனால், விவசாயிகளும், விவசாயத்தை நம்பி உள்ள விவசாயத் தொழிலாளா்களும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
எனவே, மத்திய அரசு உடனடியாக விவசாயிகளுக்கு முழுமையான வறட்சி நிவாரணத்தை வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
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