5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்! நகராமல் நீடிக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்!
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கடந்த 3 மணி நேரங்களாக நகராமல் நீடிக்கிறது...
வானிலை அறிவிப்பு
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கடந்த 3 மணி நேரங்களாக நகராமல் ஒரே இடத்தில் நீடித்து வருகிறது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
முன்னதாக மணிக்கு 5 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்த நிலையில், தற்போது நகராமல் நிற்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி மாவட்டங்களுக்கு அதிகனமழைக்கான சிவப்பு நிற (ரெட் அலர்ட்) எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை (அக். 26) அதி தீவிரமாக மாறி பிறகு புயலாக உருமாறும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது. அதற்கு மறுநாள் (அக். 27) வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து அதிதீவிர புயலாக மாறும் என்றும் மத்திய மேற்கு கடலில் அக். 28 ஆம் தேதி கரையைக் கடக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது.
கடலோரப் பகுதிகளில் புயல் உருவாகும் சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை குறிக்கும் வகையில் புதுச்சேரி உள்ளிட்ட துறைமுகங்களில் 1 ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்றும் கடலுக்குச் சென்ற மீனவர்கள் உடனடியாகத் திரும்ப வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Summary
Red alert for 5 districts! Low pressure area that will persist
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