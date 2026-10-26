மணிமுத்தாறு அருவியில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு: சுற்றுலா பயணிகளுக்குத் தடை!
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு காரணமாக மணிமுத்தாறு அருவிக்கு பொதுமக்கள் செல்ல தடை பற்றி..
மணிமுத்தாறு அருவி. - கோப்புப் படம்
மணிமுத்தாறு அருவியில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதைத் தொடர்ந்து அதில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
நெல்லை மாவட்டம், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக பெய்து வருகின்றது.
களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகம், அம்பாசமுத்திரம் வனக்கோட்டம், அம்பாசமுத்திரம் வனச்சரகத்திற்கு உள்பட்ட மணிமுத்தாறு அருவியில் தற்போது நீர்வரத்து அதிகமாக இருந்து வருகின்றது.
இதன் காரணமாக, சூழல் சுற்றுலாவின் பொருட்டு வருகை தரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இன்று (26.10.2026) முதல் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
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