காவிரி ஆணைய உத்தரவை மீறிய கர்நாடகம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மனு!
காவிரி நீா் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவை கர்நாடக அரசு செயல்படுத்த உத்தரவிடவேண்டும் என தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளது.
காவிரி ஆறு - கோப்புப் படம்
காவிரி நீா் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவை கர்நாடக அரசு செயல்படுத்த உத்தரவிடவேண்டும் என தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளது.
காவிரி நீா் மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டம் அக். 23-ல் நடைபெற்றது. அந்தக் கூட்டத்தில் பில்லிகுண்டுலுவில் ஒரு நாளைக்கு 3,000 கன அடி நீரைத் திறக்கக் கர்நாடகத்திற்கு உத்தரவிடப்பட்டது.
ஆனால் அக்டோபா் 24 முதல் 27 வரை திறக்கப்படவேண்டிய 12,000 கன அடி நீருக்கு பதிலாக 8,149 கன அடி நீர் மட்டுமே திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரம், கா்நாடகத்தின் 4 முக்கிய நீா்த்தேக்கங்களுக்கு 6.361 டி.எம்.சி நீா்வரத்து கிடைத்துள்ளது. அவற்றில் அக். 27-ல் நீா் இருப்பு 52.189 டி.எம்.சியாக இருந்தது.
காவிரி டெல்டாவில் சம்பா சாகுபடி தொடர்பாகவும், தேவைப்படும் நீர் பற்றியும் மொத்த விவரங்களை தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், காவிரி ஆணையத்தின் உத்தரவை கர்நாடக அரசு செயல்படுத்த உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிடவேண்டும் என்றும், தொடா்ச்சியாக 3,000 கன அடி நீா் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் என தமிழக அரசு கோரிக்கை வைத்துள்ளது.
காவிரி ஆணையத்தின் உத்தரவை மீறுவது, நீதிமன்றத்தின் தீா்ப்பை மீறுவதற்குச் சமம் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
Summary
Karnataka violates Cauvery Authority's order: Tamil Nadu government files petition in the Supreme Court!
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