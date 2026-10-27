மக்கள் நலனை மையமாகக் கொண்டு எம்எல்ஏ-க்கள் செயல்பட வேண்டும்: அமைச்சா் என்.ஆனந்த்
சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் மக்கள் நலனை மையமாகக் கொண்டு பொறுப்புணா்வுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று அமைச்சர் என்.ஆனந்த் தெரிவித்தாா்.
அமைச்சர் என். ஆனந்த்
சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் மக்கள் நலனை மையமாகக் கொண்டு பொறுப்புணா்வுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் நீா்வளத் துறை அமைச்சருமான என்.ஆனந்த் தெரிவித்தாா்.
சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா் தலைமையில், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களின் தலைமைத்துவத் திறன்களை மேம்படுத்தும் நோக்கில், 2 நாள்கள் பயிற்சி முகாம் சென்னை அருகே மாமல்லபுரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது.
முதல் அணியாக தமிழகத்தைச் சோ்ந்த 30 சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் பங்கேற்று, மக்கள் நலன் சாா்ந்த நிா்வாகம், சட்டப்பேரவைப் பொறுப்புகள், பொதுச் சேவையில் தலைமைத்துவம், தொகுதி மேம்பாட்டுப் பணிகள் மற்றும் மக்கள் எதிா்கொள்ளும் பிரச்னைகளுக்குத் தீா்வு காண்பதற்கான வழிமுறைகள், அரசின் பல்வேறு துறைகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுதல், பொதுமக்களின் தேவைகளை அறிந்து திட்டமிடுதல், பொறுப்புணா்வுடன் மக்கள் பணியாற்றுதல் மற்றும் தொகுதியின் வளா்ச்சிக்கான ஆக்கப்பூா்வமான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தல் உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்கள் குறித்தும் பயிற்சியில் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன.
நிகழ்வில், அமைச்சா் ஆனந்த் பங்கேற்றுப் பேசியதாவது: தலைமைத்துவம் என்பது ஒரு பதவியோ அல்லது அதிகாரமோ அல்ல. அது ஒரு பொறுப்பு. மற்றவா்களைக் கட்டுப்படுத்துவது மட்டுமே தலைமைத்துவம் அல்ல. மாறாக, மற்றவா்களை ஊக்குவித்து, அவா்களின் திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வந்து, அவா்களை வளா்ப்பதே உண்மையான தலைமைத்துவம்.
மக்களால் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களாகிய நாம், மக்கள் நலனையும் தொகுதி வளா்ச்சியையும் முன்னிறுத்தி, பொறுப்புணா்வுடன் செயல்பட வேண்டும். மக்களுக்குப் பணியாற்றுவதும், அவா்களின் பிரச்னைகளுக்குத் தீா்வு காண்பதும் நமது முதன்மையான கடமையாகும்.
சேவை மனப்பான்மையுடன் கூடிய தலைமைத்துவமே உண்மையான தலைமைத்துவம். இதைத்தான் முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய், தமது செயல்பாடுகள் மூலம் நமக்குக் கற்றுத் தந்துள்ளாா்.
அரசின் திட்டங்கள் அனைத்தும் மக்களைச் சென்றடைவதை உறுதிப்படுத்துவதுடன், பொதுமக்களின் தேவைகளை அறிந்து, அவா்களின் எதிா்பாா்ப்புகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுவது ஒவ்வொரு மக்கள் பிரதிநிதியின் முக்கியப் பொறுப்பாகும்.
மேலும், செயற்கை நுண்ணறிவு, டிஜிட்டல் ஆளுகை மற்றும் தரவு அடிப்படையிலான முடிவெடுத்தல் உள்ளிட்ட நவீன தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி, அரசின் நிா்வாகத் திறனையும் பொதுச் சேவையின் தரத்தையும் மேம்படுத்த வேண்டும்.
இந்த 2 நாள் பயிற்சி முகாம், மக்கள் பணியில் நமது திறன்களை மேம்படுத்திக்கொள்ளவும், புதிய அணுகுமுறைகளைக் கற்றுக்கொள்ளவும், சிறந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளாகச் செயல்பட சிறந்த வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. மக்கள் நலனை மையமாகக் கொண்டு, அா்ப்பணிப்புடனும் பொறுப்புணா்வுடனும் தொடா்ந்து பணியாற்றுவோம் என்றாா்.
இதில் பேரவைத் துணைத் தலைவா் மு.ரவிசங்கா், பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா, அரசு தலைமை கொறடா த.சபரிநாதன், மேகாலயா அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலரும், வளா்ச்சி ஆணையருமான சம்பத் குமாா், பேரவை செயலா் ஆா்.சாந்தி, பேரவை கூடுதல் செயலா் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு அலுவலா் பி.தேன்மொழி, ஓய்வு பெற்ற நீதியரசா் கே.சந்துரு மற்றும் துறை சாா்ந்த அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.