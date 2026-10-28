முதல்வருக்கு கொலை மிரட்டல்: வேலூர் திமுக கவுன்சிலர் கைது!
முதல்வருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த வேலூர் திமுக கவுன்சிலர் கைது செய்யப்பட்டது பற்றி...
அன்பில் மகேஸுடன் வேலூர் கவுன்சிலர் - x
சென்னை புழலில் முதல்வருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் வேலூர் திமுக கவுன்சிலர் டீட்டா சரவணனை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
தனியாா் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வழங்கியதில் ரூ.100 கோடி லஞ்சம் பெற்ாக சென்னை காவல் துறை பதிவு செய்த வழக்கில், திமுக முன்னாள் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் திங்கள்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி, அன்று நள்ளிரவு புழல் மத்திய சிறையில் அடைப்பதற்காக போலீஸாா் அழைத்து வந்தனா். அப்போது சிறை வாசலில் திரண்டிருந்த திமுக கட்சியினா், தமிழக அரசை கண்டித்து முழக்கமிட்டனா்.
இதில் அங்கிருந்த வேலூா் மாநகராட்சி 12-ஆவது வாா்டு திமுக கவுன்சிலா் டீட்டா சரவணன் ஆவேசமாக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய்க்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசினாா். இந்தப் பேச்சு அடங்கிய விடியோ சமூக ஊடகங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை பரவியது.
இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தும்படி, புழல் போலீஸாருக்கு காவல் துறை உத்தரவிட்டது. புழல் போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், டீட்டா சரவணன் முதல்வருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசியது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து புழல் போலீஸாா், டீட்டா சரவணன் மீது 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, தனிப்படைகள் அமைத்து தலைமறைவாக இருந்த அவரைத் தேடி வந்தனா்.
இந்த நிலையில், விழுப்புரத்தில் தலைமறைவாக இருந்த டீட்டா சரவணனை தனிப்படை காவல்துறையினர் இன்று காலை கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்ட டீட்டா சரவணனை சென்னை அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொள்ள காவல்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
Summary
Death threat against the Chief Minister: Vellore DMK councillor arrested!
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