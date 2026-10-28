முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு, கலாநிதி வீராசாமி எம்.பி. மீது வழக்குப்பதிவு!
முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு, எம்.பி. கலாநிதி வீராசாமி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...
முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு.
காவல் துறையினரை அவதூறாகப் பேசிய விவகாரத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு, கலாநிதி வீராசாமி எம்.பி. உள்பட 10 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், டிடிசிபி, சிஎம்டிஏ அனுமதிகள், பிற சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, ரூ.100 கோடிக்கு மேல் சட்டவிரோதமாக வசூலித்ததாக தனியார் பள்ளிகள் சங்கம் தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்திய சென்னை மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீசார், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி. அரசகுமார் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கு தொடர்பாக அன்பில் மகேஸை அக். 27 ஆம் தேதி சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் கைது செய்தனர்.
விசாரணைக்குப் பின்னர் அன்பில் மகேஸ் கைது நடவடிக்கை நடைபெற்ற இடத்தில், அவரது ஆதரவாளர்களும் கட்சி நிர்வாகிகளும் பெருமளவில் திரண்டனர்.
அப்போது அங்குப் பணியில் இருந்த காவல் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் பாதுகாப்புப் படையினருடன் முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு, கலாநிதி வீராசாமி எம்.பி. உள்ளிட்டோர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அன்பில் மகேஸ் கைது நடவடிக்கையில் காவல் துறையினரை நோக்கி அவதூறான சொற்களைப் பேசியதாகவும், அரசு அதிகாரிகளின் கடமையைச் செய்ய விடாமல் தடுத்து இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
சம்பவ இடத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட காணொளிகள் மற்றும் காவல் அதிகாரிகளின் புகாரின் அடிப்படையில் துரிதமான விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த விவகாரத்தில் நேரடியாகத் தொடர்புடைய முன்னாள் அமைச்சர் பி.கே. சேகர் பாபு மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி ஆகியோர் மீது வேப்பேரி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இவர்களைத் தவிர, கைது சம்பவத்தின் போது காவல் துறையினருக்கு எதிராகக் செயல்பட்டதாக அடையாளம் காணப்பட்ட 10 பேர் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
Summary
A case has been registered against 10 individuals, including former minister Sekar Babu and MP Kalanidhi Veeraswamy, in connection with making derogatory remarks against the police.
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