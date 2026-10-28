அடுத்த 30 நாள்களுக்கு வனத் துறை அதிகாரிகள் ஓய்வின்றி பணியாற்ற அறிவுறுத்தல்: அமைச்சா் ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா்
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அடுத்த 30 நாள்களுக்கு வனத் துறை அதிகாரிகள் ஓய்வை எதிா்பாா்க்காமல் பணியாற்ற அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை அமைச்சா் ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா் தெரிவித்தாா்.
ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா்
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அடுத்த 30 நாள்களுக்கு வனத் துறை அதிகாரிகள் ஓய்வை எதிா்பாா்க்காமல் பணியாற்ற அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை அமைச்சா் ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா் தெரிவித்தாா்.
உலக நிலைத்தன்மை தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு உயிரிப்பல்வகைமை வாரியம் சாா்பில் ‘அழிவின் விளிம்பில் உள்ள உயிரினங்கள்-அா்த்தமுள்ள பாதுகாப்பு உத்தி மற்றும் செயல்திட்டத்தை நோக்கி’ என்ற கருப்பொருளில் 2 நாள் பயிலரங்கின் தொடக்க நிகழ்வு சென்னை கிண்டியில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த பயிரங்கை வனத் துறை அமைச்சரும், உயிரிப்பல்வகைமை வாரியத் தலைவருமான ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா் தொடங்கி வைத்து செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் மனித- விலங்கு மோதல்கள் அதிகம் நிகழும் இடங்களைக் கண்டறிந்து அங்கு கூடுதல் வனத் துறையினா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா். இது போன்ற மோதல்களை தடுக்க மக்கள் குடியிருப்பு பகுதிகளைச் சுற்றி மின் வேலிகள், அகழிகள் அமைப்பது போன்ற சிறப்பு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் , வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய 24 மணி நேரம் செயல்படும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், அடுத்த 30 நாள்களுக்கு வனத் துறை அதிகாரிகள் விடுப்பின்றி, ஓய்வை எதிா்பாா்க்காமல் தொடா்ந்து விழிப்புடன் பணியாற்றவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா் என்றாா் அவா்.
இந்நிகழ்வில், முதன்மை தலைமை வனப்பாதுகாவலா் ஏ.உதயன், தலைமை வனஉயிரின காப்பாளா் ராகேஷ் குமாா் டோக்ரா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனா்.
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