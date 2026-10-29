ஜாதிவாரிக் கணக்கெடுப்புக்கு ஆணையம்: மாணிக்கம் தாகூா் வரவேற்பு
ஜாதிவாரிக் கணக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கு ஆணையம் அமைத்து உத்தரவிட்டதற்கு தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளாா்.
மாணிக்கம் தாகூா் - கோப்புப் படம்
ஜாதிவாரிக் கணக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கு ஆணையம் அமைத்து உத்தரவிட்டதற்கு தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு:
தமிழகத்தில் ஜாதிவாரிக் கணக்கெடுப்பை மேற்கொள்ள ஓய்வுபெற்ற உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் சமூகநீதி ஆணையம் அமைக்க அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதற்கு முதல்வா் விஜய்க்கு எனது மனமாா்ந்த பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜாதிவாரிக் கணக்கெடுப்பை வெறும் தோ்தல் கால கண்துடைப்பாக மாற்றி வரும் மத்திய அரசின் மக்கள் விரோத போக்குக்கு மத்தியில், அந்த ஏமாற்று வேலைகளுக்கு இடமளிக்காமல் தமிழக அரசு உண்மையான அக்கறையோடு இத்தகைய முடிவை எடுத்துள்ளது போற்றத்தக்கது. இதன்மூலம் எந்தவொரு சமுதாயமும் புறக்கணிக்கப்படாமல், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து ஜாதிகள், உட்பிரிவுகள் மற்றும் விளிம்புநிலை சமூகங்களின் பெயா்களும் கணக்கெடுப்புப் பட்டியலிலும் படிவங்களிலும் வெளிப்படையாக முழுமையாக இடம்பெறுவதை ஆணையம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
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