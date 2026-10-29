திருப்பதியில் அணிந்திருந்த நெக்லஸ் ரூ.3 கோடியா? அமைச்சர் கீர்த்தனா சொன்ன உண்மை
திருப்பதியில் அணிந்திருந்த நெக்லஸ் ரூ.3 கோடியா என்பது குறித்து அமைச்சர் கீர்த்தனா கொடுத்த விளக்கம்
அமைச்சர் கீர்த்தனா - TN DIPR
அண்மையில் திருப்பதியில் சுவாமி தரிசனம் செய்த தமிழ்நாடு தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா அணிந்திருந்த நெக்லஸ் பேசுபொருளாகியிருந்த நிலையில், அது பற்றி அவரே விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.
தமிழக முதல்வராக தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய் பதவியேற்றபோது, தொழில்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றவர் கீர்த்தனா. பல்வேறு காரணங்களால், இவரது ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளும் கடும் விமர்சனங்களைப் பெற்று வந்தது.
அரசுப் பள்ளிக்குள் நுழைந்து மாணவியை ஆங்கிலத்தில் கேள்வி கேட்டு, அதனை விடியோ எடுத்து வெளியிட்டு பெரும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகியிருந்தார்.
அண்மையில், திருப்பதியில் சுவாமி தரிசனம் செய்த அமைச்சர் கீர்த்தனா, கழுத்தில் அணிந்திருந்த நெக்லஸ் சமூக ஊடகங்களில் வேகமாகப் பரவியது. திமுக ஆட்சியில் தொடங்கிய திருத்தங்கல் ரயிலவே மேம்பாலப் பணிகளை தொடங்க வேண்டும் என்றால் ரூ.3 கோடி கமிஷன் கொடுக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் கீர்த்தனாவின் பெயரைச் சொல்லி சிலர் மிரட்டுவதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
இந்த குற்றச்சாட்டுக்கும் கீர்த்தனா அணிந்திருந்த நெக்லஸையும் சம்பந்தப்படுத்தி, அந்த தங்கக் காசு மாலை ரூ.3 கோடியில் வாங்கப்பட்டதா? என்று பலரும் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்கள்.
இதனால் அதிருப்தி அடைந்த அமைச்சர் கீர்த்தனா, தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார். அதில், ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை பரப்புவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
நான் லஞ்சம் கேட்கவும் இல்லை, வாங்கவும் இல்லை, இனியும் ஆதாரமின்றி குற்றச்சாட்டுகளை உண்மைகளாக்க முடியாது. நான் பதவியேற்றது முதலே, விமர்சனங்களும், சந்தேகக் கேள்விகளும் எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. பொது வாழ்வில் இது சாதாரணம் என்றாலும் ஊழல் குற்றச்சாட்டை விமர்சனமாக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது.
என் நேர்மை, மக்கள் என் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை கேள்விக்குள்ளாக்கும் இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டுகளை கண்டிக்கிறேன்.
எனக்கு ரூ.4 கோடி மதிப்பிலான வீடு இருக்கிறது என்றார்கள், பிறகு அது ரூ.10 கோடி என மாற்றினார்கள். திருப்பதியில் தங்க காசு மாலை அணிந்திருந்ததாகவும், அதற்கும் மேம்பால லஞ்சப் பணம் ரூ.3 கோடியையும் தொடர்புபடுத்தினார்கள்.
நான் திருப்பதி சென்றபோது அணிந்திருந்தது வெறும் பேஷன் நெக்லஸ்தான், அது தங்கமாக சித்தரிக்கப்பட்டது, இதுபோன்ற பொய் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு விளக்கம் கொடுத்து என் நேரத்தை வீணாக்க விரும்பவில்லை, இனியும் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டேன், சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
Was the necklace worn in Tirupati worth Rs. 3 crore? Minister Keerthana reveals the truth
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