The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
அன்பில் மகேஸ் கைது: தற்போது கருத்து கூற இயலாது! திருமாவளவன்பிரதமர் மோடி நாளை குஜராத் பயணம்! ரூ.14,000 கோடியில் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் தொடக்கம்!ஆர்.எஸ்.எஸ். கோட்டையில் பாஜக தோல்வி; இது நாட்டிற்கான தெளிவான செய்தி! கே.சி. வேணுகோபால்அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுகிறேன்: சீமான் அறிவிப்பு!தமிழ்நாடு சிறைத்துறை டிஜிபி சந்தீப் ரத்தோர் மாற்றம்! முதல்வர் விஜய்யுடன் பேராசிரியர் கலையரசன் சந்திப்பு!தமிழ்நாட்டுக்கு நவ. 2 முதல் மீண்டும் கனமழை எச்சரிக்கை!அன்பில் மகேஸை சந்திக்க மீண்டும் புழல் சிறை வந்தார் உதயநிதி!பக்கவாதம் ஆபத்தானதா? அறிகுறிகள் என்னென்ன? - நம்பிக்கையும் உண்மையும்!அன்பில் மகேஸ் ஜாமீன் மனு நவ.2-க்கு ஒத்திவைப்பு!முதல்வர் விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் தொடங்கியது! ரூ. 400 கோடி லஞ்சம்! 4 மாதங்களாக தலைமறைவாக இருந்த முத்துக்குமார் சரண்!வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது!

விளையாட்டு வீரர்கள் மேம்பாட்டு உதவித்தொகைத் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!

விளையாட்டு வீரர்கள் மேம்பாட்டு உதவித்தொகைத் திட்டத்தை தொடக்கி வைத்த முதல்வர் விஜய்.

cm vijay

நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற முதலமைச்சர் கோப்பை 2026 நிறைவு விழாவில் முதல்வர் விஜய். - படம்: TNDIPR

Updated On :

விளையாட்டு வீரர்கள் மேம்பாட்டு உதவித்தொகை திட்டத்தை முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் இன்று (அக். 29) தொடங்கி வைத்தார்.

முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று சென்னை, ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற முதலமைச்சர் கோப்பை 2026 நிறைவு விழாவில்,  மாநில அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் 142 தங்கம், 97 வெள்ளி, 80 வெண்கலப் பதக்கங்களோடு முதலிடத்தைப் பிடித்த சென்னை  மாவட்டத்திற்கும்,  64 தங்கம், 43 வெள்ளி,
36 வெண்கலப் பதக்கங்களோடு இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்த செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கும், 27 தங்கம், 37 வெள்ளி, 54 வெண்கலப் பதக்கங்களோடு மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்த கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திற்கும் கோப்பைகளை வழங்கி, விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளைப் பாராட்டினார்.

மேலும், ஜப்பானில் நடைபெற்ற 5-வது ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கங்கள் வென்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 9 வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு உயரிய ஊக்கத்தொகையாக 6 கோடியே 85 இலட்சம்  ரூபாய்க்கான காசோலைகளை வழங்கினார்.

தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் நீர்விளையாட்டு அகாதெமி மற்றும் பல்நோக்கு விளையாட்டு வளாகத்தைத் திறந்து வைத்தல்

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பிரப்பன்வலசையில் ரூ. 42 கோடியே
90 லட்சம் செலவில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் நீர்விளையாட்டு அகாதெமி மற்றும் சேலம் மாவட்டம், கருப்பூர் அரசு பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் ரூ. 20 கோடி செலவில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டுள்ள பல்நோக்கு விளையாட்டு வளாகம் ஆகியவற்றை முதல்வர் திறந்து வைத்தார். 

விளையாட்டு வீரர்கள் மேம்பாட்டு உதவித்தொகைத் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தல்

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் விடுதிகள், சிறப்புநிலை விளையாட்டு மையங்களில் பயிற்சி பெறும் வீரர், வீராங்கனைகளின் தனிப்பட்ட செலவினங்களுக்காக மாதம் ரூ.500-, முதன்மை விளையாட்டு மைய விடுதிகளில் பயிற்சி பெறும் வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு மாதம் ரூ.1000- என 2,600 வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ. 1.77 கோடி வழங்கும் விளையாட்டு வீரர்கள் மேம்பாட்டு உதவித்தொகைத் திட்டத்தை முதல்வர் இன்று விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு வழங்கித் தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், வாரியத் தலைவர்கள், தலைமைச் செயலாளர், அரசு உயர் அலுவலர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள், வீராங்கனைகள், பயிற்சியாளர்கள், விளையாட்டுத்துறை வல்லுநர்கள், விளையாட்டு சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

Summary

Chief Minister C. Joseph Vijay launched the sports athlete development scholarship scheme today (Oct. 29).

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மதிய உணவுத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி கல்விப் புரட்சிக்கு வித்திட்டவர் காமராஜர்! முதல்வர் விஜய் புகழாரம்

மதிய உணவுத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி கல்விப் புரட்சிக்கு வித்திட்டவர் காமராஜர்! முதல்வர் விஜய் புகழாரம்

டெங்குவால் குழந்தைகள் பலியாவதை தவெக அரசு தடுக்க வேண்டும்: கனிமொழி

டெங்குவால் குழந்தைகள் பலியாவதை தவெக அரசு தடுக்க வேண்டும்: கனிமொழி

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் - புகைப்படங்கள்

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் - புகைப்படங்கள்

தங்க மோதிரம் திட்டத்தை தொடக்கிவைத்த முதல்வர் விஜய்!

தங்க மோதிரம் திட்டத்தை தொடக்கிவைத்த முதல்வர் விஜய்!

விடியோக்கள்

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP