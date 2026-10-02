மதிய உணவுத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி கல்விப் புரட்சிக்கு வித்திட்டவர் காமராஜர்! முதல்வர் விஜய் புகழாரம்
பெருந்தலைவர் காமராஜரின் நினைவு நாளையொட்டி முதல்வர் விஜய்யின் பதிவு ...
பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டத்தை முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்தபோது... - கோப்புப்படம்
பெருந்தலைவர் காமராஜரின் நினைவு நாளையொட்டி முதல்வர் விஜய் அவரை நினைவுகூர்ந்து பதிவிட்டுள்ளார்.
பெருந்தலைவர் காமராஜரின் நினைவு நாள் இன்று (அக். 2) அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி தலைவர்கள் பலரும் காமராஜரை நினைவுகூர்ந்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
முதல்வர் விஜய் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,
"எளிமையான வாழ்க்கையாலும், நேர்மையான நிர்வாகத்தாலும் தமிழ்நாட்டை வளர்ச்சிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்ற பெருந்தலைவர் காமராஜர் நினைவு நாளில், அவருக்கு எனது புகழ் வணக்கங்கள்!
கிராமந்தோறும் பள்ளிகளைத் திறந்து, மதிய உணவுத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி கல்விப் புரட்சிக்கு வித்திட்டதோடு, எண்ணற்ற பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், அணைகள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களை உருவாக்கி, தொழில் முன்னேற்றத்திற்கும், வேளாண் வளர்ச்சிக்கும் வித்திட்டவர் பெருந்தலைவர் காமராஜர்.
தன்னலமற்ற பொதுச் சேவைக்காகத் தனது வாழ்வையே அர்ப்பணித்த கர்மவீரரின் ஒப்பற்ற தியாகத்தைப் போற்றி அவர் காட்டிய நல்வழியில் தொடர்ந்து பயணிப்போம்!" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
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Summary
Kamarajar sowed the seeds of the educational revolution: Chief Minister Vijay
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