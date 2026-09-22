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பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைப்பு - புகைப்படங்கள்

பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைப்பு - புகைப்படங்கள்

தமிழகத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ-மாணவிகளின் ஊட்டச்சத்து, உடல்நலம், வருகைப் பதிவு, கற்றல் ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும் வகையில், பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டத்தை முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

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சென்னை திருவான்மியூர் காந்தி கிராமத்தில் உள்ள சென்னை நடுநிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் விஜய் கலந்துகொண்டார்.

சென்னை திருவான்மியூர் காந்தி கிராமத்தில் உள்ள சென்னை நடுநிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் விஜய் கலந்துகொண்டார்.

காலை உணவுத்திட்ட விரிவாக்கத்தைத் தொடர்ந்து, பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு காலை உணவு வழங்கி தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய்.

காலை உணவுத்திட்ட விரிவாக்கத்தைத் தொடர்ந்து, பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு காலை உணவு வழங்கி தொடங்கி வைத்த முதல்வர் விஜய்.

முதல் நாள் காலை உணவுத்திட்டத்தில் சாம்பார், வெண்பொங்கல், சர்க்கைப் பொங்கல் ஆகிய உணவுகள் பரிமாறப்பட்டன.

முதல் நாள் காலை உணவுத்திட்டத்தில் சாம்பார், வெண்பொங்கல், சர்க்கைப் பொங்கல் ஆகிய உணவுகள் பரிமாறப்பட்டன.

அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரையிலான வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவர்களும் பயன் பெறும் வகையில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் என்ற பெயரில் விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரையிலான வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவர்களும் பயன் பெறும் வகையில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் என்ற பெயரில் விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

முதல்வர் விஜய், பள்ளி மாணவர்-மாணவியினர்களுடன் அமர்ந்து உணவு உட்கொண்டார்.

முதல்வர் விஜய், பள்ளி மாணவர்-மாணவியினர்களுடன் அமர்ந்து உணவு உட்கொண்டார்.

இந்த விரிவாக்கத்தின் மூலம் தமிழகம் முழுவதும் 15,454 அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் சுமார் 15.30 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் கூடுதலாக பயனடைவர்.

இந்த விரிவாக்கத்தின் மூலம் தமிழகம் முழுவதும் 15,454 அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் சுமார் 15.30 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் கூடுதலாக பயனடைவர்.

நிதியாண்டின் (2026-2027) இந்த திட்டத்துக்காக ரூ.217.63 கோடி கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

நிதியாண்டின் (2026-2027) இந்த திட்டத்துக்காக ரூ.217.63 கோடி கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

திட்டத்துக்கான மொத்த நிதி ஒதுக்கீடு ரூ.724 கோடி.

திட்டத்துக்கான மொத்த நிதி ஒதுக்கீடு ரூ.724 கோடி.

சென்னை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஒருங்கிணைந்த சமையல் கூடங்கள் மூலம் காலை உணவு தயாரித்து வழங்கப்படவுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஒருங்கிணைந்த சமையல் கூடங்கள் மூலம் காலை உணவு தயாரித்து வழங்கப்படவுள்ளது.

பிற நகர்ப்புற மற்றும் ஊரகப் பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளில், ஒருங்கிணைந்த சமையல் கூடங்கள் மற்றும் சுயஉதவிக் குழுக்கள் மூலம் உணவு தயாரித்து வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

பிற நகர்ப்புற மற்றும் ஊரகப் பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளில், ஒருங்கிணைந்த சமையல் கூடங்கள் மற்றும் சுயஉதவிக் குழுக்கள் மூலம் உணவு தயாரித்து வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

ஏற்கெனவே செயல்படுத்தப்பட்டுவரும் காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் ரவா உப்புமா கிச்சடி, சேமியா உப்புமா, சேமியா காய்கறி கிச்சடி, காய்கறி அரிசி கிச்சடி, கோதுமை ரவா கிச்சடி, காய்கறி சாம்பார் சாதம், இனிப்பு பொங்கல், சேமியா கேசரி ஆகியவை வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

ஏற்கெனவே செயல்படுத்தப்பட்டுவரும் காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் ரவா உப்புமா கிச்சடி, சேமியா உப்புமா, சேமியா காய்கறி கிச்சடி, காய்கறி அரிசி கிச்சடி, கோதுமை ரவா கிச்சடி, காய்கறி சாம்பார் சாதம், இனிப்பு பொங்கல், சேமியா கேசரி ஆகியவை வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

சென்னையில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கத்தைத் தொடங்கி வைத்த போது தமிழக முதல்வர் விஜய்.

சென்னையில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கத்தைத் தொடங்கி வைத்த போது தமிழக முதல்வர் விஜய்.

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