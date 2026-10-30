மின்வாரிய ஊழியா்களுக்கு ரூ.16,800 தீபாவளி போனஸ்
தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் பணிபுரியும் தகுதியுள்ள தொழிலாளா்களுக்கு அதிகபட்சம் ரூ.16,800 வரை தீபாவளி போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகை வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப் படம்
தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் பணிபுரியும் தகுதியுள்ள தொழிலாளா்களுக்கு அதிகபட்சம் ரூ.16,800 வரை தீபாவளி போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகை வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொகை நவ. 4-ஆம் தேதி தொழிலாளா்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட உள்ளது.
தமிழ்நாடு மின்பகிா்மானக் கழகம், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்திக்கழகம், தமிழ்நாடு பசுமை எரிசக்திக் கழகம், தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்புக் கழகம் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் தகுதியுள்ள தொழிலாளா்களுக்கு 8.33 சதவீதம் மிகை ஊதியமும், 11.67 சதவீதம் கருணைத் தொகையும் என மொத்தம் 20 சதவீதம் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, அதிகபட்சமாக ரூ.6,997 மிகை ஊதியமாகவும், ரூ.9,803 கருணைத் தொகையாகவும் வழங்கப்படும். இரண்டும் சோ்த்து அதிகபட்சம் ரூ.16,800 கிடைக்கும். குறைந்தபட்சம் 30 நாள்கள் பணியாற்றிய தகுதியுள்ள தொழிலாளா்கள் இந்தச் சலுகையைப் பெறலாம்.
கள உதவியாளா்கள், அலுவலக உதவியாளா்கள், மதிப்பீட்டாளா்கள் உள்ளிட்ட பணியாளா்களும் இதில் அடங்குவா். இதற்கான உத்தரவை மின்பகிா்மானக் கழகத் தலைவா் ராஜேஷ் லக்கானி பிறப்பித்துள்ளாா்.
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