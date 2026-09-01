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இரவு 10 மணி வரை 24 மாவட்டங்களில் மழை!

தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணிநேரத்துக்கு 24 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு...

Weather update

கோப்புப் படம்

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 7:26 pm IST

தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணிநேரத்துக்கு 24 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக வானிலை ஆய்வு மையம் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது:

தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணிநேரத்துக்கு (இரவு 10 மணி வரை ) ராணிப்பேட்டை, வேலூர், காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, கடலூர், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, விழுப்புரம், பெரம்பலூர், கரூர், சேலம், நாமக்கல், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, சேலம், தருமபுரி மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களின் ஒருசில இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Weather update Rain in 24 districts until 10 PM!

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