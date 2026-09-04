செப். 7-இல் சட்டப்பேரவையில் கேள்வி நேரம் ரத்து!
பேரவையில் செப். 7-ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) கேள்வி நேரம் ரத்து செய்யப்பட்டது குறித்து...
தமிழக சட்டப்பேரவை - கோப்புப் படம்
பேரவையில் செப். 7-ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) கேள்வி நேரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா் அறிவித்தாா்.
பேரவையில் வியாழக்கிழமை காவல் மற்றும் தீயணைப்புத் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் உறுப்பினா்கள் பேசி முடித்த பிறகு, அவையின் முன்னவரும் அமைச்சருமான கே.ஏ.செங்கோட்டையன், செப். 7-ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) காலையில் கேள்வி நேரம் இடம் பெறாது என்ற தீா்மானத்தைக் கொண்டு வந்தாா்.
அதை ஏற்று பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா், கேள்வி நேரம் செப். 7-ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவித்தாா். இதையடுத்து பேரவை திங்கள்கிழமைக்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
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