பெரும் எதிர்பார்ப்பில் தமிழக சட்டப்பேரவை: முதல்வர் விஜய் இன்று பதிலுரை!
காவல் துறை, உள்துறை, மதுவிலக்கு, ஆயத்தீா்வைத் துறை, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை ஆகிய மானியக் கோரிக்கை விவாதங்களின் மீது முதல்வர் ஜோசப் விஜய் பதிலுரை ஆற்றுகிறார்.
முதல்வர் விஜய். - (கோப்புப்படம்)
பேரவை காலை 9.30 மணிக்கு கூடியதும் 2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சம்பளங்கள் சட்டத் திருத்த மசோதாவை முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் அறிமுகம் செய்யவுள்ளாா்.
தொடா்ந்து, 2026 தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் 2-ஆம் திருத்த மசோதாவை, ஊரக வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் ஆனந்த், 2026 தமிழ்நாடு மதிப்புக்கூட்டு வரி திருத்த மசோதாவை, வணிகவரித் துறை அமைச்சா் த.லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோா் அறிமுகம் செய்யவுள்ளனா்.
இதையடுத்து, காவல் துறை, உள்துறை, மதுவிலக்கு, ஆயத்தீா்வைத் துறை, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை ஆகிய மானியக் கோரிக்கை விவாதங்களின் மீது முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பதிலுரை ஆற்றுகிறாா்.
பின்னா், வனத் துறை மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சா் ரா.வீ.ரஞ்சித், வணிக வரி, பத்திரப் பதிவுத் துறை மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சா் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன், சுற்றுச்சூழல், காலநிலைத் துறை மானியக் கோரிக்கையை வே.க.ராஜீவ் ஆகியோா் தாக்கல் செய்யவுள்ளனா்.
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