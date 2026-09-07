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திமுக எம்எல்ஏவை கைப்பிடித்து தூக்கிவிட்ட முதல்வர் விஜய்!

அமளியில் ஈடுபட்ட திமுக எம்எல்ஏவை கைதூக்கிவிட்ட முதல்வர் விஜய்...

Chief Minister Vijay held the hand of the DMK MLA and helped him up

திமுக எம்எல்ஏவை கைதூக்கிவிட்ட முதல்வர் விஜய் - TN Assembly

Published On :7 செப்டம்பர் 2026, 3:25 pm IST

பேரவையில் திமுக எம்எல்ஏக்கள் அமளியில் ஈடுபட்டபோது திமுக எம்எல்ஏ துரை சந்திரசேகரன் எழுந்திருக்க சிரமப்பட்ட நிலையில், முதல்வர் விஜய் அவரை கைப்பிடித்து தூக்கிவிட்டார்.

காவல்துறை, மீட்புப் பணிகள் துறை உள்ளிட்ட துறைகளின் மானியக் கோரிக்கை விவாதங்களின் மீது முதல்வர் விஜய் இன்று பதிலுரை அளித்தார். அப்போது முதல்வர் விஜய், திமுக மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.

முதல்வரின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதிலளிக்க அனுமதி கோரினார். ஆனால் பேரவைத் தலைவர் அனுமதி மறுத்தார்.

இதனால் திமுகவினர் அமளியில் ஈடுபட்டனர். பேரவைத் தலைவர் இருக்கை முன்பாக திமுக எம்எல்ஏக்கள் அமர்ந்து தர்னாவில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது பேரவைத் தலைவர் இருக்கை முன்பாக அமர்ந்த திருவையாறு தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ துரை சந்திரசேகரன், பின்னர் எழுந்திருக்கும்போது சிரமப்பட்டதால் முதல்வர் விஜய் அவருக்கு கைகொடுத்து தூக்கிவிட்டார். அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் இதற்கு கைதட்டி பாராட்டு தெரிவித்தனர்.

திமுக எம்எல்ஏவுக்கு முதல்வர் விஜய் கைகொடுத்து தூக்கிவிட்ட விடியோ வைரலாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பேச அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் திமுகவினர் அவை வெளிநடப்பு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Chief Minister Vijay held the hand of the DMK MLA and helped him up

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