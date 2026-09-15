மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்: 285 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு, பக்தா்கள் வசதிக்காக 285 சிறப்புப் பேருந்துகள்
சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம் - பிரதிப் படம்
சென்னை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு, பக்தா்கள் வசதிக்காக 285 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன.
இது குறித்து அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சாா்பில் திங்கள்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு:
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில் கும்பாபிஷேகம் வரும் செப்.17-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி, பக்தா்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் வசிக்காக, கும்பாபிஷேகத்துக்கு முந்தைய நாளான செப்.16-ஆம் தேதி சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து மதுரைக்கு 50 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன. மேலும், கோவை, திருப்பூா், ராமநாதபுரம், சிவகாசி, ராஜபாளையம், தேனி ஆகிய மாாவட்டங்களிலிருந்து மதுரைக்கு தலா 30 பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன. மேலும், அருப்புக்கோட்டையிலிருந்து 25, விருதுநகரிலிருந்து 10, திண்டுக்கல்லிலிருந்து 20 பேருந்துகள் என மொத்தம் 285 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன.
இதுதவிர, மதுரை மாநகரப் பகுதியில் திருமங்கலம், மேலூா், திருப்புவனம், வாடிப்பட்டி, நத்தம், பூவந்தி, உசிலம்பட்டி ஆகிய இடங்களில் இருந்து தலா 20 பேருந்துகள் இயக்கப்படும். பக்தா்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பயணத் தேவைக்கேற்ப பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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