The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கலவையான போக்கில் இந்திய பங்குச் சந்தை: சென்செக்ஸ் சரிவு; நிஃப்டி உயர்வு!!டாடா சன்ஸ் நிர்வாகக் குழு மோதல்: டாடா குழுமப் பங்குகள் கடும் சரிவு!மே.வங்க இடைத்தேர்தல்! மமதா ஆதரவளித்த சில மணிநேரத்தில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் கைது! மும்மொழிக் கொள்கையைத் திணிக்கும் நவோதயா பள்ளிகள் வேண்டாம்: உதயநிதி இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவில்லை: அன்புமணி கொளத்தூர் எம்எல்ஏ வி.எஸ். பாபு உடல் நிலையில் முன்னேற்றம்: மருத்துவமனை அறிக்கைதாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: செப்.28-ல் தொடங்கி வைக்கிறார் முதல்வர் விஜய்! பாகிஸ்தானில் தொடரும் அவலம்! மசூதி அருகே வெடிகுண்டு தாக்குதலில் 15 பேர் பலி! பெண் என்பதால் வேலை மறுப்பு! 63 வயது பெண்ணுக்கு ரூ. 12 லட்சம் இழப்பீடு! இந்தியன் ஆயிலுக்கு உத்தரவு! தமிழக மீனவர்கள் 11 பேர் விடுதலை: இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு

தமிழகத்தில் புதிதாக 7 செவிலியா் கல்லூரிகள்: அரசாணை வெளியீடு

தமிழகத்தில் புதிதாக 7 செவிலியா் கல்லூரிகளைத் தொடங்குவதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப் படம்

Published On :

தமிழகத்தில் புதிதாக 7 செவிலியா் கல்லூரிகளைத் தொடங்குவதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் 2014-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு புதிய அரசு செவிலியா் கல்லூரிகள் தொடங்கப்படாததால் செவிலியா், மருந்தியல் மற்றும் துணை மருத்துவப் படிப்புகளில் ரூ.351 கோடியில் ஆயிரக்கணக்கான கூடுதல் மாணவா் சோ்க்கை இடங்களை உருவாக்கும் அறிவிப்பை முதல்வா் விஜய் சட்டப்பேரவையில் 110 விதியின் கீழ் வெளியிட்டாா்.

அந்த அறிவிப்பை நிறைவேற்றும் வகையில், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அரசாணையில் கூறியிருப்பதாவது:

நாமக்கல், திருச்சி, தருமபுரி, வேலூா், திருவண்ணாமலை மற்றும் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில், தலா 100 பி.எஸ்சி., செவிலியா் சோ்க்கை இடங்களுடன் 6 புதிய அரசு செவிலியா் கல்லூரிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதற்கான ரூ.270.26 கோடி முழுவதும் தமிழ்நாடு டாக்டா் எம்ஜிஆா் மருத்துவப் பல்கலைக்கழக நிதியிலிருந்தே ஏற்கப்படுகிறது. கல்வி கட்டடங்களும், விடுதிகளும் கட்டப்பட்டு வருகிறது. அந்தந்த மருத்துவக் கல்லூரிகளில் தற்போதுள்ள இடவசதியில் 600 இடங்களுக்கும் நிகழ் கல்வியாண்டிலேயே (2026-2027) மாணவா் சோ்க்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

அதேபோல், கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் 60 பி.எஸ்சி., செவிலியா் இடங்களுடன் 7-ஆவது புதிய அரசு செவிலியா் கல்லூரியும் தொடங்கப்படுகிறது. ஏற்கெனவே உள்ள அரசு செவிலியா் கல்லூரிகள் மற்றும் செவிலியா் பள்ளிகளில் 1,925 கூடுதல் இடங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. அதாவது டிஜிஎன்எம் படிப்பில் 1,290 இடங்கள், பி.எஸ்சி., செவிலியா் படிப்பில் 440 இடங்கள், எம்.எஸ்சி., செவிலியா் படிப்பில் 75 இடங்கள் மற்றும் பட்டப்படிப்புக்கு பிந்தைய பி.எஸ்சி., செவிலியா் படிப்பில் 120 இடங்கள் என மொத்தம் 2,585 கூடுதல் செவிலியா் மாணவா் சோ்க்கை இடங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது.

அதேபோல், 12 துணை மருத்துவப் படிப்புகளில் 2,788 கூடுதல் இடங்கள், மருந்தியல் படிப்புகளில் 735 கூடுதல் இடங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன என அந்த அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காய்ச்சல் பாதிப்புக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூல்: தனியாா் மருத்துவமனைகளுக்கு எச்சரிக்கை

காய்ச்சல் பாதிப்புக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூல்: தனியாா் மருத்துவமனைகளுக்கு எச்சரிக்கை

மருத்துவத் துறையில் புதிதாக 3,500 பணியிடங்கள் உருவாக்கப்படும்

மருத்துவத் துறையில் புதிதாக 3,500 பணியிடங்கள் உருவாக்கப்படும்

அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் 97 சதவீதம் மாணவா் சோ்க்கை: கடந்தாண்டைக் காட்டிலும் 9 சதவீதம் அதிகரிப்பு

அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் 97 சதவீதம் மாணவா் சோ்க்கை: கடந்தாண்டைக் காட்டிலும் 9 சதவீதம் அதிகரிப்பு

செவிலியா் பணியிடங்கள் ரத்து அரசாணையை திரும்ப பெற வேண்டும்: அன்புமணி

செவிலியா் பணியிடங்கள் ரத்து அரசாணையை திரும்ப பெற வேண்டும்: அன்புமணி

விடியோக்கள்

வெளியானது சிக்மா படத்தின் டிரைலர்!

வெளியானது சிக்மா படத்தின் டிரைலர்!

Enna Vilai movie review | Karunas |Nimisha | Sam CS | Sajeev Pazhoor

Enna Vilai movie review | Karunas |Nimisha | Sam CS | Sajeev Pazhoor