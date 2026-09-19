The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் இன்று தொடக்கம்11 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு7 பேருந்து பணிமனைகளில் சாா்ஜிங் வசதிக்கு ரூ.300 கோடி: தில்லி அரசு ஒப்புதல்ஆந்திரத்தில் ரூ.15,000 கோடியில் புதிய கப்பல் கட்டும் தளம்: எம்டிஎல் நிறுவனம் ஒப்பந்தம்திருப்பதி - சென்னை கடற்கரைக்கு செப். 20-இல் முன்பதிவில்லாத ரயில்

மீண்டும் வெளிநாடு செல்கிறாரா முதல்வர் விஜய்?

முதல்வர் விஜய் ஸ்விட்சர்லாந்துக்கு பயணம் மேற்கொள்வது குறித்து...

CM Vijay

முதல்வர் விஜய் - கோப்புப் படம்

Published On :

முதல்வர் விஜய் மீண்டும் வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ளவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழகத்துக்கு புதிய முதலீடுகளை ஈா்ப்பதற்காக, முதல்வா் விஜய் கடந்த செப்.10 ஆம் தேதியில் லண்டன் சென்றாா். இந்த பயணத்தில் ரூ. 15,300 கோடி மதிப்பில் முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானதாகவும், இதன் மூலம் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்றும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், மேலும் புதிய முதலீடுகளை தமிழகத்துக்குக் கொண்டுவருவதற்காக முதல்வர் விஜய் மீண்டும் வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ளவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

உலகப் பொருளாதார மன்றத்தின் வருடாந்திரக் கூட்டம், ஸ்விட்சர்லாந்தின் டாவோஸ் நகரில் அடுத்தாண்டு ஜனவரி மாதத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த மாநாட்டில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட அரசுகளின் பிரதிநிதிகள், 1,000-க்கும் மேற்பட்ட உலகளாவிய முன்னணி நிறுவனங்கள், சர்வதேச அமைப்புகள், கல்வியாளர்கள் என பலரும் கலந்து கொள்கின்றனர்.

2024, 2025-ல் நடைபெற்ற உலக பொருளாதார மன்ற கூட்டங்களில் அப்போதைய திமுக அரசின் பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த நிலையில், வருகிற ஜனவரி மாதத்தில் நடைபெறவுள்ள உலக பொருளாதார மன்ற கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள முதல்வர் விஜய்க்கு உலக பொருளாதார மன்றத்தின் தலைவரும் தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான ஸ்விங்கி மற்றும் இயக்குநர் கைரூஸ் அழைப்பு விடுத்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதனையடுத்து, ஸ்விட்சர்லாந்தில் நடைபெறும் உலக பொருளாதார மன்ற வருடாந்திரக் கூட்டம் 2027-ல் முதல்வர் விஜய் கலந்து கொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

CM Vijay will attend World Economic Forum’s annual meeting in Switzerland

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

‘நீண்ட ஆயுளுடன் நீடூழி வாழ’... பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

‘நீண்ட ஆயுளுடன் நீடூழி வாழ’... பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

முதல்வர் எதற்கு வெளிநாடு சென்றார்? EPS விமர்சனம்! | ADMK | TVK | Vijay | Ajith

முதல்வர் எதற்கு வெளிநாடு சென்றார்? EPS விமர்சனம்! | ADMK | TVK | Vijay | Ajith

2027-ல் பாஜக அறுதிப் பெரும்பான்மையுடன் மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும்: யோகி ஆதித்யநாத்

2027-ல் பாஜக அறுதிப் பெரும்பான்மையுடன் மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும்: யோகி ஆதித்யநாத்

அமெரிக்காவை ஆதரித்தால் ஒரு சொட்டுகூட கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்ய முடியாது: வளைகுடா நாடுகளுக்கு ஈரான் மீண்டும் எச்சரிக்கை

அமெரிக்காவை ஆதரித்தால் ஒரு சொட்டுகூட கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்ய முடியாது: வளைகுடா நாடுகளுக்கு ஈரான் மீண்டும் எச்சரிக்கை

விடியோக்கள்

வெளியானது சிக்மா படத்தின் டிரைலர்!

வெளியானது சிக்மா படத்தின் டிரைலர்!

Enna Vilai movie review | Karunas |Nimisha | Sam CS | Sajeev Pazhoor

Enna Vilai movie review | Karunas |Nimisha | Sam CS | Sajeev Pazhoor