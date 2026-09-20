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பழனி மலைக் கோயிலில் செப்.22 முதல் மீண்டும் ரோப் கார் சேவை!

பழனி மலைக் கோயிலில் ரோப் கார் சேவை மீண்டும் இயக்கப்படவிருப்பது பற்றி....

Rope car service to resume at Palani Hill Temple from Sept. 22!

பழனி மலைக் கோயில் ரோப் காா்.

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பழனி மலைக் கோயிலில் ரோப் கார் சேவை செப்.22 முதல் மீண்டும் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிக்காக கடந்த 64 நாட்களாக ரோப் கார் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்ட நிலையில், பணிகள் நிறைவடைந்து செப்.22 முதல் மீண்டும் இயக்கப்பட உள்ளது.

பழனி மலைக் கோயிலுக்கு வரும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் படிப்பாதை, மின் இழுவை ரயில், ரோப் காா் சேவையைப் பயன்படுத்தி மலைக்குச் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனா்.

இதில் இரண்டரை நிமிட நேரத்தில் மலைக் கோயிலை அடைய உதவும் ரோப் காா் பக்தா்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்றது.

ரோப் காா் சேவையில் பக்தா்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் நாள்தோறும் ஒருமணி நேரமும், மாதத்தில் ஒரு நாளும், வருடத்தில் 45 நாள்களும் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறும்.

அந்த வகையில் நடப்பு ஆண்டுக்கான வருடாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் கடந்த ஜூலை 20-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

It has been announced that the rope car service at the Palani Hill Temple will resume operation from September 22.

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