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சிவகங்கை அருகே மரத்தில் கார் மோதி விபத்து: 2 பேர் பலி, மூவர் காயம்

சிவகங்கை அருகே மரத்தில் கார் மோதி விபத்துக்குள்ளானதுப் பற்றி...

Car crashes into a tree near Sivaganga: 2 dead, 3 injured

விபத்துக்குள்ளான கார்.

Published On :37 வினாடிகள் முன்பு

சிவகங்கை அருகே மரத்தில் கார் மோதிய விபத்தில் 2 பேர் பலியான நிகழ்வு சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிவகங்கையில் இருந்து காளையார் கோயிலுக்கு சிவகங்கையைச் சேர்ந்த 5 பேர் காரில் செல்லும் பொழுது ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு சுமார் 11.30 மணியளவில் கொல்லங்குடி அருகே உள்ள தனியார் பள்ளி எதிரில் இருந்த மரத்தில் எதிர்பாராத விதமாக மோதியது.

இவ்விபத்தில் காரில் பயணித்த சிவகங்கை சாஸ்திரி தெருவைச் சேர்ந்த ச. கார்த்திகேயன்(39), சிவகங்கை நேரு பஜார் பகுதியைச் சேர்ந்த மு. ஷேக்முகமது(38) ஆகிய இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர்.

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காயமடைந்த சிவகங்கை காமாட்சியம்மன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த த. வெங்கடசுப்பிரமணியன்(39), வீரமாகாளியம்மன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த ஹ.தேவா(26), மதுரை முக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த சு. விக்னேஸ்வரன்(39) ஆகிய மூவரும் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டு சிவகங்கை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

இந்த விபத்து குறித்து காளையார்கோவில் போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

Summary

The tragic incident where 2 people died when a car crashed into a tree near Sivaganga has caused deep grief.

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