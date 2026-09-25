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எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு இடைத்தோ்தலில் போட்டி: தோ்தல் செலவை வசூலிக்கக் கோரிய மனு தள்ளுபடி

எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு இடைத்தோ்தலில் போட்டியிடுவோரிடம் தோ்தல் செலவை வசூலிக்க கோரிய மனுவை சென்னை உயா்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

வழக்கு தள்ளுபடி

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எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு இடைத்தோ்தலில் போட்டியிடுவோரிடம் தோ்தல் செலவை வசூலிக்க கோரிய மனுவை சென்னை உயா்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

மேலும், மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தோ்தலுக்கு தடை கோரிய கோரிக்கையையும் நிராகரித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குரைஞா் சுதன் என்பவா் தாக்கல் செய்த மனுவில், அண்மையில் நடந்துமுடிந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில், மதுராந்தகம் (தனி), தாராபுரம் (தனி), பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், கரூா், விராலிமலை ஆகிய தொகுதிகளில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவா்கள் எம்எல்ஏ பதவிகளை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு ஆளும்கட்சியான தவெகவில் இணைந்தனா்.

தோ்தல் முடிவுகள் வெளியான குறுகிய காலத்தில், மக்கள் தீா்ப்பை புறக்கணித்து அரசியல் காரணங்களுக்காக எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்ததால், இடைத்தோ்தலில் மீண்டும் அவா்கள் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும்போது, தோ்தல் செலவை வைப்புத் தொகையாக செலுத்தும் வகையில் உரிய நடைமுறைகளை வகுக்க தோ்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.

இந்த வழக்கு முடியும்வரை மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தோ்தல் நடத்த தடை விதித்து உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா். இந்த வழக்கில் வாதங்கள் முடிவடைந்து தீா்ப்புக்காக ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு வியாழக்கிழமை பிறப்பித்த தீா்ப்பு:

ராஜிநாமா செய்த எம்எல்ஏக்களிடமிருந்து தோ்தல் செலவை வசூலிப்பது தொடா்பாகவும், அவா்கள் தோ்தலில் போட்டியிடுவதற்கு தடை விதிப்பது தொடா்பாக நாடாளுமன்றம்தான் சட்டம் இயற்ற முடியும்.

சட்டம் இயற்றும்படி, அரசுக்கு உத்தரவிட முடியாது எனக் கூறி, வழக்கைத் தள்ளுபடி செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனா். மேலும், மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தோ்தல் நடத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் நீதிபதிகள் நிராகரித்து உத்தரவிட்டுள்ளனா்.

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