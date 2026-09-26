The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மின் கட்டணக் கணக்கீட்டுப் பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கக் கூடாது: சிபிஐ வலியுறுத்தல்!நான் முடி வெட்டிக்கொண்டால்கூட பிரச்னையா? - மேயர் பிரியா ஆதங்கம்!ஸ்குவாஷ் விளையாட்டில் வென்ற தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர்களுக்கு ரூ. 60 லட்சம்! முதல்வர் அறிவிப்புஇன்று காஞ்சி காமாட்சியம்மன் கோயில் நடை அடைப்பு! பக்தர்கள் ஏமாற்றம்இன்ஸ்டாவில் தங்க, பணமழையை கொட்டிய பெண்! தட்டித் தூக்கிய திருடர்கள்!!வேலை நிறுத்தம் எதிரொலி! நாளை வழக்கம் போல வங்கிகள் செயல்படும்!நேபாளப் பெருவெள்ளம்: 85 தமிழர்களின் நிலை என்னவானது?மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்தது!நுங்கம்பாக்கம் சாலைக்கு இயக்குநர் பாக்யராஜ் பெயர்

திரைப்பட தயாரிப்பு ஒப்பந்தம் வழக்கு! நடிகர் ராஜ்கிரணுக்கு முன்ஜாமீன்!

திரைப்பட தயாரிப்பு ஒப்பந்தம் தொடர்பான வழக்கில் நடிகர் ராஜ்கிரணுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கியது பற்றி..

anticipatory bail

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - file photo

Published On :

திரைப்பட தயாரிப்புக்காக அட்வான்ஸ் வாங்கிய விவகாரத்தில் நடிகர் ராஜ்கிரணுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடிகரும், இயக்குநருமான ராஜ்கிரண் (இயற்பெயர் முகைதீன் அப்துல் காதர்) தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், எனது இயற்பெயர் முகைதீன் அப்துல் காதர். என் ராசாவின் மனசிலே திரைப்படத்தில் நடித்த பிறகு எனது பெயர் திரைத்துறையில் ராஜ்கிரண் என்று மாறியது. திரைத்துறையில் பல ஆண்டுகளாக நடிகராகவும், தயாரிப்பாளராகவும், இயக்குநராகவும், விநியோகஸ்தராகவும் இருந்து வருகிறேன்.

இந்த நிலையில், கடந்த 2022 ஏப்ரல் 19ம் தேதி மீஞ்சூரில் சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனம் வைத்திருக்கும் சரவணன் என்பவர் என்னை அணுகி திரைப்படம் தயாரிக்கவுள்ளதாகத் தெரிவித்து எனக்கு ரூ. 50 ஆயிரம் முன்பணமாகத் தந்தார்.

ஆனால், படத்தின் தயாரிப்பு பணிகள் தொடங்கவில்லை. ஒரு கட்டத்தில் படத்தின் தயாரிப்புக்காகத் தந்த ரூ.50 லட்சத்தைத் திரும்பத்தருமாறு என்னிடம் கேட்டார். அதற்கு கால அவகாசம் கோரினேன். இந்த நிலையில், திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை அணுகிய சரவணன் என்மீது புகார் அளித்தார். அங்கு நடந்த பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையில் ரூ.10 லட்சத்தை சரவணனுக்கு 2025 ஆகஸ்ட்டில் கொடுத்தேன்.

இந்த நிலையில், நான் அவரிடம் ரூ. 40 லட்சத்தை மோசடி செய்துவிட்டதாக என் மீது மீஞ்சூர் போலீசில் கடந்த 2025 செப்டம்பரில் சரவணன் புகார் கொடுத்துள்ளார். அந்த புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்காததால் வழக்குப்பதிவு செய்யக் கோரி பொன்னேரி நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனு மீது பொன்னேரி நீதிமன்றம் அளித்த உத்தரவின் அடிப்படையில் கடந்த ஆகஸ்ட் 28ம் தேதி என் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இருவருக்கும் இடையே படம் தயாரிப்பு தொடர்பாக 2022ல் ஒப்பந்தம் நடந்த நிலையில், 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது திரைப்பட தயாரிப்பு தொடர்பான ஒப்பந்தம் மற்றும் சிவில் வழக்கு. இதற்கு கிரிமினல் சாயம் பூசப்பட்டுள்ளது. இரு தரப்பிற்கும் இடையே தொழில் ரீதியான ஒப்பந்த பிரச்னை. உரிய ஆவணங்களின் அடிப்படையில்தான் இது முடிவுக்கு வரும்.

தமிழக திரைப்பட ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பரிச்சயமான நடிகர். எங்கும் தப்பி விட மாட்டேன். எனவே, இந்த வழக்கின் முன் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என்று கோரியுள்ளார். இந்த மனு நீதிபதி என். ரமேஷ் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, மனுதாரர் ராஜ்கிரணுக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார். ராஜ்கிரண் 15 நாள்களுக்குச் சம்மந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்று நீதிபதி நிபந்தனை விதித்துள்ளார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஒன் மூன்... ஜெயிலர் - 2 இரண்டாவது பாடல்!

ஒன் மூன்... ஜெயிலர் - 2 இரண்டாவது பாடல்!

சத்ய நிகேதன் கட்டடம் இடிந்த வழக்கு: குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முன்ஜாமீன் மனு நிராகரிப்பு

சத்ய நிகேதன் கட்டடம் இடிந்த வழக்கு: குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முன்ஜாமீன் மனு நிராகரிப்பு

விரைவாக அதிக பார்வைகளைப் பெற்ற மம்மூட்டி கிளிம்ஸ்!

விரைவாக அதிக பார்வைகளைப் பெற்ற மம்மூட்டி கிளிம்ஸ்!

விஜய் தேவரகொண்டாவின் ரணபலி டீசர் தேதி!

விஜய் தேவரகொண்டாவின் ரணபலி டீசர் தேதி!

விடியோக்கள்

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி விவகாரம்; 2024-லேயே புகார் அளித்தேன்! காங்கிரஸ் தலைவர் ரஞ்சன் குமார் பரபரப்பு பேட்டி

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER