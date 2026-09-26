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மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்தது!

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து குறைந்து வருவது பற்றி...

mettur dam

மேட்டூர் அணை - படம்: தினமணி

Published On :

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து சனிக்கிழமை மாலை வினாடிக்கு 1,636 கன அடியாக குறைந்தது.

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு சனிக்கிழமை மாலை வினாடிக்கு 2,056 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 1,636 கன அடியாக குறைந்தது.

அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு12,400 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணைக்கு வரும் நீரின் அளவை விட அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 81.47 அடியிலிருந்து 81.16 அடியாக குறைந்தது.

அணையில் நீர் இருப்பு 43.12 டிஎம்சியாக உள்ளது.

Summary

The water inflow into the Mettur Dam decreased to 1,636 cubic feet per second (cusecs) on Saturday evening.

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