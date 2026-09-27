சட்டம் - ஒழுங்கு ஆர்டிஐ! காலை தொடங்கிய எதிர்ப்பு; மதியம் அரசாணை வாபஸ்
பொது சட்டம் - ஒழுங்கு தொடர்பான சில தகவல்களைப் பெற விலக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலையில் அரசாணை வாபஸ் பெறப்பட்டது குறித்து...
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் - கோப்புப்படம்
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் (RTI) கீழ் பொது சட்டம் - ஒழுங்கு தொடர்பான சில தகவல்களைப் பெற விலக்கு அளிக்கப்பட்டதை அரசு திரும்பப் பெற்றது.
பொது சட்டம் - ஒழுங்கு தொடர்பான கேள்விகளுக்கு, இனி தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின்கீழ் பதிலளிக்கப்படாது என்று இன்று (செப். 27) காலை தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டது.
அரசாணையின்படி மாணவர்கள், விவசாயிகள், அரசியல் கட்சிகளின் போராட்டங்கள், காவல் துறை சித்ரவதை, விசாரணைக் கைதிகளின் மரணம், துப்பாக்கிச்சூடு தொடர்பான அறிக்கைகளையும் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின்கீழ் இனி பெற முடியாது என்று அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
அரசியல் காரணங்கள், சாதிய மோதல்கள், போராட்டங்கள் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான கோரிக்கைகளைக் கையாளுதல் உள்ளிட்ட தகவல்களையும் ஆர்டிஐ-ன் கீழ் பெற முடியாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் புதிய அரசாணைக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் (RTI) கீழ் பொது சட்டம் - ஒழுங்கு தொடர்பான சில தகவல்களைப் பெற அளிக்கப்பட்ட விலக்கை அரசு திரும்பப் பெற்றது.
Summary
The exemption granted under the RTI Act regarding the disclosure of certain information related to public law and order has been withdrawn
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