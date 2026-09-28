சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: கனிமொழி கண்டனம்
மாற்றுத்திறனாளி சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவத்துக்கு கனிமொழி எம்.பி. கண்டனம் தெரிவித்துள்ளாா்.
கனிமொழி எம்.பி. - கோப்புப் படம்
மதுராந்தகம் அருகே மாற்றுத்திறனாளி சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவத்துக்கு திமுக துணை பொதுச் செயலா் கனிமொழி எம்.பி. கண்டனம் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் எக்ஸ் தளத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்டப் பதிவு: மதுராந்தகம் அருகே கொங்கரையில் மாற்றுத்திறனாளி சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளாக்கப்பட்ட செய்தி மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது.
இன்னும் எத்தனை கொடுஞ்செய்திகளை தமிழ்நாட்டு மக்கள் கேட்க வேண்டும் என்று இந்த அரசு எதிா்பாா்க்கிறது? உயிா் அச்சத்தில் உறைந்து போய் உள்ள மக்களின் குரல்கூட இந்த அரசின் காதுகளுக்கு கேட்கவில்லையா? உடனடியாகக் குற்றவாளிகளைக் கைது செய்து, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு உரிய பாதுகாப்பும் நீதியும் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனப் பதிவிட்டுள்ளாா்.
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