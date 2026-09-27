திமுகவை விட பெரிய தீயசக்தி தவெக: சீமான் விமர்சனம்
திமுகவை விட பெரிய தீயசக்தி தவெகதான் என சீமான் பேசியது குறித்து...
சீமான் - படம் / நாம் தமிழர்
திமுகவை விட பெரிய தீயசக்தி தவெகதான் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் இன்று (செப். 27) விமர்சித்தார்.
மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தலையொட்டி கட்சி வேட்பாளர் கோ. ஜானகிராமனை ஆதரித்து சீமான் பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.
அப்போது தவெகவை விமர்சித்து சீமான் பேசியதாவது:
''எங்கள் நிலத்தில் எல்லாம் இருந்து ஏன் வறுமை நிலை. வழிநடத்த சிறந்த தலைவன் இல்லை என்பதுதான் பிரச்னை.
ஒன்றுமே இல்லாத நாடு சிங்கப்பூர். அவனுக்கு கடலைத் தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது. ஆனால் அங்கு வறுமை கிடையாது. கல்வியில் தலைசிறந்து விளங்குகிறது. காரணம் அங்கு இருந்த தலைவன்.
திமுக தீயசக்திதான். அதை விட தீயசக்தி தவெகதான். காசு கொடுக்காமல் வாக்குகளை பெற்ற கட்சி என்றால் அது, நாம் தமிழர் கட்சி மட்டுமே. அரசியல் கோட்பாடுகளை இன்னும் ஆழமாக உங்களிடத்தில் சேர்க்கத் தவறிவிட்டோமோ என்ற ஐயம் எனக்குள் உள்ளது.
திரைப் புகழ் வெளிச்சத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற வந்தவர்கள் நாங்கள் அல்ல. ஒரு கட்சியில் இருந்து பிரிந்து வந்து, புதிய கட்சி தொடங்கியவர்களும் நாங்கள் அல்ல. உழைக்கும் அடித்தட்டு மக்களுடைய வாரிசுகள் நாங்கள்.
தேர்தல் வெற்றி - தோல்வி, லட்சிய வெறிகொண்ட எங்களை ஒன்றும் செய்யாது. ஒரு முறை எங்களிடம் அதிகாரம் வந்தால் உலகின் தலைசிறந்த நாடாக தமிழ்நாட்டை மாற்றுவோம்.
மிக்ஸி, கிரைண்டர் இலவசமாகக் கொடுக்க மாட்டேன். நல்ல குடிநீர், படிப்பு, வேலை, அதற்கேற்ற ஊதியம், நல்ல வாழ்வைத் தருகிறேன். நல்ல சுற்றுச்சூழலைத் தருகிறேன். இலவசம் பெற வேண்டிய வறுமை நிலை இல்லாத வாழ்வை உங்களுக்குத் தருகிறேன். வேளாண்மையை முன்னிறுத்தி பசுமைப் பொருளாதாரத்தை ஏற்படுத்துவேன்'' என என சீமான் பேசினார்.
Summary
TVK is a greater evil force than the DMK Seeman's criticism
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