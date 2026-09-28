மதுரை விருந்தினர் மாளிகையில் முதல்வர் விஜய்க்கு காவல்துறை சிறப்பு அணிவகுப்பு மரியாதை!
மதுரை விருந்தினர் மாளிகையில் காவல்துறையினரின் சிறப்பு அணிவகுப்பை முதல்வர் விஜய் ஏற்றுக்கொண்டார்.
மதுரை விருந்தினர் மாளிகையில் காவல்துறையினரின் சிறப்பு அணிவகுப்பை முதல்வர் விஜய் ஏற்றுக்கொண்டார் - DIPR
மதுரை விருந்தினர் மாளிகையில் காவல்துறையினரின் சிறப்பு அணிவகுப்பை முதல்வர் விஜய் ஏற்றுக்கொண்டார்.
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை தொடக்கிவைத்த முதல்வர் விஜய், அங்கிருந்து காந்தி அருங்காட்சியகத்துக்கு சாலை வலம் மேற்கொண்டார்.
காந்தி அருங்காட்சியகம் வந்த முதல்வர் விஜய், காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய பின்னர், ரூ. 10.25 கோடி மதிப்பீட்டில் நவீன முறையில் புனரமைக்கப்பட்டுள்ள காந்தி அருங்காட்சியகத்தை முதல்வர் விஜய் திறந்துவைத்தார்.
காவல்துறையினரின் சிறப்பு அணிவகுப்பை முதல்வர் விஜய் ஏற்றுக்கொண்டார் - DIPR
அங்கிருந்து மதுரையில் விருந்தினர் மாளிகை வரை சாலைவலம் மேற்கொண்டார். விருந்தினர் மாளிகையில் முதல்வர் விஜய்க்கு காவல்துறை மரியாதை அளிக்கப்பட்டது. காவல்துறையினரின் சிறப்பு அணிவகுப்பை முதல்வர் விஜய் ஏற்றுக்கொண்டார்.
Summary
Special police guard of honour for Chief Minister Vijay at the guest house
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