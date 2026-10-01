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அனுமதியின்றி போராட்டம்: எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான வழக்கு ரத்து

அனுமதியின்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி, முன்னாள் முதல்வா் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக திருச்சி போலீஸாா் பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

எடப்பாடி பழனிசாமி

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அனுமதியின்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி, முன்னாள் முதல்வா் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக திருச்சி போலீஸாா் பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

திருச்சி கண்டோன்மென்ட் ரயில் நிலையம் அருகே, கடந்த 2022 ஏப்.5-ஆம் தேதி, சொத்து வரி உயா்வு, தாலிக்குத் தங்கம் திட்டத்தை ரத்து செய்ததை எதிா்த்து, முன்னாள் முதல்வரும், அதிமுக பொதுச் செயலருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஆா்ப்பாட்டம் நடந்தது.

அனுமதியின்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக, எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக கண்டோன்மென்ட் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்திருந்தனா். இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தாா்.

அந்த மனுவில், கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், 3 ஆண்டுகள் கடந்தும், இதுவரை போலீஸாா் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யவில்லை. அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் இந்த வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. போராட்டத்தில் எந்த அசம்பாவித சம்பவங்களும் நடைபெறவில்லை. போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோருக்கு எதிராக குற்றவியல் நடவடிக்கைகள்எடுக்க முடியாது என்பதால், வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரிய எடப்பாடி பழனிசாமி மனுவை ஏற்று, அவா் மீதான வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டாா்.

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