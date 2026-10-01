புதுச்சேரி சிறுமி பாலியல் கொலை வழக்கு: குற்றவாளிக்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனை ஆயுள் தண்டனையாக குறைப்பு
புதுச்சேரியில் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கின் குற்றவாளி கருணாஸுக்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைத்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
புதுச்சேரியில் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கின் குற்றவாளி கருணாஸுக்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைத்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை சோலை நகரைச் சோ்ந்த 9 வயது சிறுமி கடந்த கடந்த 2024 மாா்ச் 2-ஆம் தேதி வீட்டின் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென மாயமானாா். 2 நாள்களுக்குப் பின் அருகே உள்ள வாய்க்காலில் கை, கால்கள் கட்டப்பட்டு சாக்கு பையில் சுற்றப்பட்ட நிலையில், சடலமாக மீட்கப்பட்டாா்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த முத்தியால்பேட்டை போலீஸாா், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த கருணாஸ் மற்றும் விவேகானந்தன் ஆகியோரை போக்ஸோ வழக்கில் கைது செய்தனா்.
இதனிடையே, சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த விவேகானந்தன் கடந்த 2024 செப்டம்பரில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா். இதையடுத்து, இந்த வழக்கை விசாரித்த போக்ஸோ நீதிமன்றம் கருணாஸுக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து கடந்த மே மாதம் தீா்ப்பளித்து. இந்தத் தண்டனையை உறுதி செய்யக் கோரி, போக்ஸோ நீதிமன்ற உத்தரவு சென்னை உயா்நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. அதேபோல், தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்யக் கோரி கருணாஸ் தரப்பிலும் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கில் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்த நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், சுந்தா் மோகன் அமா்வு, கருணாஸ் மீதான போக்ஸோ குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படவில்லை; கொலைக் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதால் விசாரணை நீதிமன்றம் விதித்த தூக்குத் தண்டனையை, ஆயுள் தண்டனையாகக் குறைத்து தீா்ப்பளித்தனா்.
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