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மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து குறைவு!

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 2250 கன அடியாகக் குறைந்தது குறித்து...

Water inflow to Mettur Dam decreases

மேட்டூர் அணை - கோப்புப் படம்

Published On :

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு இன்று மாலை வினாடிக்கு 2264 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 2250 கன அடியாக சற்று குறைந்தது.

அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு12,400 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணைக்கு வரும் நீரின் அளவை விட அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 77.76 அடியிலிருந்து 77.45 அடியாக சரிந்தது நீர் இருப்பு 39.46 டி எம் சியாக உள்ளது.

Summary

Water inflow to Mettur Dam decreases

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