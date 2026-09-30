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சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் செப். 30-ம் தேதி எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று(புதன்கிழமை) விசாரணைக்கு வரும் வழக்குகள் பற்றி....

Which cases are up for hearing at the Madras High Court today (sep. 30)?

சென்னை உயர்நீதிமன்றம். - கோப்புப்படம்

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முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரிய வழக்கு, ஜெம் வீரமணி தொடர்பான வழக்கு, ஜெம் வீரமணியை திமுகவுடன் இணைத்து பேச அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு தடை விதிக்கக்கோரி கோரிய வழக்குகள் உள்பட முக்கிய வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (செப். 30) விசாரணைக்கு வருகின்றன.

* ரூ.100 கோடி மோசடி விவகாரம்: முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரிய வழக்கு

* ஜெம் வீரமணி தொடர்பான விடியோ? ஆடியோக்களை வெளியிட தடை விதிக்கக் கோரி தனியார் அறக்கட்டளை தொடர்ந்த வழக்கு

* தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் உள்ள திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை விதிக்கக் கோரிய வழக்கு

* வீரமணியின் உதவியாளர்கள் சாந்தி மற்றும் மகேந்திர சிம்ஹனின் ஜாமீன் வழக்கில் போக்சோ நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

* ஜெம் வீரமணி வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக்கோரி பத்திரிக்கையாளர் வராகி தொடர்ந்த வழக்கு

* ஜெம் வீரமணியை திமுகவுடன் இணைத்து பேச அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார் மற்றும் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு தடை விதிக்கக்கோரி தொடரப்பட்ட வழக்குகள் உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது.

Summary

Which cases are scheduled for hearing at the Madras High Court on September 30?

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