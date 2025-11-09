மா்ம விலங்கு கடித்து கன்றுக்குட்டி உயிரிழப்பு
கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே மா்ம விலங்கு கடித்ததில் கன்று குட்டி உயிரிழந்தது; 5 மாடுகளைக் காணவில்லை.
கல்லிடைக்குறிச்சி, மடவிளாகம் தெருவைச் சோ்ந்த இசக்கி (67), தனக்குச் சொந்தமான 50 க்கும் மேற்பட்ட மாடுகளை மேய்ச்சலுக்காக மணிமுத்தாறு பொட்டல் பகுதியில் கிடை அமைத்து மலையடிவாரத்தில் விட்டு மேய்த்து வந்தாா்.
இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை காலையில் பாா்த்தபோது கன்றுக்குட்டி ஒன்று மா்ம விலங்கு தாக்கியதில் இறந்துகிடந்தது. மற்றொரு கன்றுகுட்டிக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டிருந்தது. மேலும் 5 மாடுகளை காணவில்லையாம்.
இதுகுறித்து வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் இசக்கி புகாா் தெரிவித்தாா். இந்தப் பகுதியில் சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் இருப்பதாக பொதுமக்கள் கூறுகின்றனா். வளா்ப்பு பிராணிகளை விலங்குகள் தாக்குவதைத் தடுக்க வேலிகள் அமைத்தும், கூண்டுகள் வைத்து அவற்றை பிடிக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுமாறு இந்தப் பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.