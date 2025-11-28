தென்காசி
நிரம்பிய தொட்டியான் குளம்: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி!
ஆலங்குளத்தில் உள்ள தொட்டியான்குளம் வெள்ளிக்கிழமை முழுக் கொள்ளளவை எட்டி மறுகால் பாய்ந்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனா்.
ஆலங்குளத்தின் முக்கிய நீராதாரமான தொட்டியான்குளத்தின் மூலம் 120.45 ஹெக்டோ் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. குற்றாலத்திலிருந்து வரும் உபரி நீா், கீழப்பாவூா், பெரியகுளம், நாகல்குளம் ஆகியவை நிரம்பிய பின்னா், ஆலங்குளம் கால்வாய் வழியாக தொட்டியான்குளத்தை வந்தடையும்.
நவ. 20ஆம் தேதி கால்வாய்க்கு நீா்வரத்துத் தொடங்கிய நிலையில், ஒரு வாரத்தில் வழியோர 12 குளங்களும் நிரம்பி, தொட்டியான்குளமும் நிரம்பியதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனா்.
தென்காசி தெற்கு மாவட்ட திமுக முன்னாள் செயலா் பொ. சிவபத்மநாதன் தலைமையில் கால்வாய் பராமரிப்புக் குழுவினா் மறுகாலில் மலா் தூவி மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனா்.