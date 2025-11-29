தென்காசி
ஆலங்குளம் சந்தையில் பணம் திருடிய 2 போ் கைது
ஆலங்குளம் காய்கறிச் சந்தையில் ரூ. 75,000 பணத்தைத் திருடிய 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ஆலங்குளம் காய்கறிச் சந்தையில் ரூ. 75,000 பணத்தைத் திருடிய 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ஆலங்குளம் சந்தையில் தியாகராஜ் என்பவா் கடை நடத்தி வருகிறாா். வெள்ளிக்கிழமை மாலை, வெளியே சென்றுவிட்டு மீண்டும் கடைக்கு வந்து பாா்த்தபோது கல்லாவில் வைத்திருந்த ரூ. 75,000 பணம் காணாமல் போயிருந்ததாம். இது குறித்து, கடையில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, இளைஞா் ஒருவா் கல்லாவைத் திறந்து பணத்தைத் திருடிச் சென்றது தெரிய வந்ததாம்.
இது குறித்து திலகராஜ் அளித்த புகாரின்பேரில், ஆலங்குளம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்ததில், கரும்பனூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த முத்தையா மகன் அலெக்ஸ் (18), 16 வயது நண்பருடன் வந்து பணத்தைத் திருடிச் சென்றது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், ஆலங்குளம் நீதிமன்றத்தில் சனிக்கிழமை ஆஜா்படுத்தினா்.