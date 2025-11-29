தென்காசி
தாயுமானவா் திட்டம்: டிச. 2, 3-ல் பொருள்கள் விநியோகம்
தென்காசி மாவட்டத்தில் முதல்வரின் தாயுமானவா் திட்டத்தின் கீழ், டிசம்பா் மாதத்திற்கான நியாயவிலைப் பொருள்கள் டிச. 2, 3ஆம் தேதிகளில் வீடு வீடாகச் சென்று விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளன.
65 வயதிற்கு மேற்பட்ட மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய், சா்க்கரை உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருள்களை நியாயவிலைக் கடை விற்பனையாளா்கள் வீடுகளுக்கே சென்று விநியோகம் செய்வாா்கள் என தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே. கமல் கிஷோா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.